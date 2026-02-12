124 yıllık efsane kepenk indiriyor: Yarı fiyatına satış başladı

İngiltere’nin Salisbury şehrinde 1902’den beri faaliyet gösteren Chas H Baker, artan maliyetler ve müşteri kaybı nedeniyle Mart 2026 sonunda kapılarını kapatıyor. Aile işletmesi, ekonomik baskılar ve zayıf geçen Noel satışlarının ardından bu zor kararı aldı.