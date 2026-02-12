124 yıllık efsane kepenk indiriyor: Yarı fiyatına satış başladı

İngiltere’nin Salisbury şehrinde 1902’den beri faaliyet gösteren Chas H Baker, artan maliyetler ve müşteri kaybı nedeniyle Mart 2026 sonunda kapılarını kapatıyor. Aile işletmesi, ekonomik baskılar ve zayıf geçen Noel satışlarının ardından bu zor kararı aldı.
124 yıllık aile işletmesi Chas H Baker, Salisbury’de Mart 2026’da kapanıyor. Artan maliyetler ve müşteri kaybı nedeniyle karar alındı; “Her şey satılmalı” kampanyasıyla yüzde 50 indirim başladı, tarihi bina ailede kalacak.Derleyen: Dilek Taşdemir
Chas H Baker’ın temeli, Charles Henry Baker’ın 1902’de Berkshire’daki yöneticilik görevini bırakıp Salisbury’de kendi mağazasını açmasıyla atıldı. Başlangıçta yalnızca bir asistanla hizmet veren işletme, Baker ailesinin üç kuşak boyunca yönetimiyle büyüdü. 1959’da üçüncü kuşaktan Robert Baker’ın katılımıyla genişleyen mağaza, komşu Crib and Craft’ı da bünyesine kattı.
Mağaza yönetimi, son dönemde hızla yükselen maliyetler ve müşteri sayısındaki sürekli düşüşü gerekçe gösterdi. Özellikle Noel döneminin beklenenden kötü geçmesi, kapanışı hızlandıran son darbe oldu. Karar, sosyal medya duyurusu ve vitrine asılan ilanlarla müşterilere bildirildi; sadık kitlesi arasında büyük üzüntü yarattı.
Kapanış sürecinde “Her şey satılmalı” sloganıyla büyük tasfiye kampanyası başlatıldı. Tüm stoklarda yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor.
Barbour ve Ted Baker gibi premium erkek giyim markalarını taşıyan mağaza, kaliteli ürünleriyle tanınıyordu.
Mağaza kapansa da Milford Street’teki tarihi bina Baker ailesinin mülkiyetinde kalmaya devam edecek.
124 yıllık bu köklü işletmenin kapanışı, İngiltere’de geleneksel aile şirketlerinin karşılaştığı ekonomik zorlukların çarpıcı bir örneği olarak görülüyor.
