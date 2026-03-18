Kayseri’de hakkında ‘hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 123 yıl 9 ay 27 gün hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firari durumda olan S.T.’nin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin saklandığı adres tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.T., cezaevine teslim edildi.