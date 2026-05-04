Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer için, aradan geçen 122 günün ardından arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

FACİA 6 ÇOBANI VE BİNLERCE HAYVANI ETKİLEDİ



Olay günü sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa yakalandı. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulmayı başarırken, Suat Temel ile Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bülent Gezer ise felaketin ardından kayboldu.

OLUMSUZ ŞARTLAR ÇALIŞMALARI DURDURMUŞTU



AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan ilk çalışmalar, bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve yüksek çığ riski nedeniyle 4’üncü gününde durdurulmuştu. 3 Ocak tarihinde alınan bu kararın ardından ekipler sahadan çekilse de, bölgedeki risk durumu yakından takip edilmeye devam etti.

AFAD’TAN TİTİZ TAKİP: RİSK AZALDI, ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI



Aradan geçen süre boyunca AFAD ekipleri bölgede günlük ölçüm, gözlem ve risk analizlerini sürdürdü. Yapılan son değerlendirmelerde çığ riskinin kabul edilebilir seviyeye düşmesi üzerine arama faaliyetlerinin yeniden başlatıldığı bildirildi.

13 KİŞİLİK UZMAN EKİP SAHADA



Yeniden başlayan çalışmalara Erzurum AFAD’dan 4 kişilik çığ uzmanı ekip, Artvin AFAD’dan 6 personel, jandarma ekipleri ve köy muhtarlığı görevlileri katılıyor. Toplam 13 kişilik ekip, zorlu arazi şartlarına rağmen kayıp çoban Bülent Gezer’e ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

UMUTLAR TÜKENMEDİ



Aradan geçen uzun zamana rağmen hem ekipler hem de bölge halkı umutlarını koruyor. Zorlu doğa şartlarına karşı verilen bu mücadelede, kayıp çobana ulaşılması için çalışmalar titizlikle devam ediyor.