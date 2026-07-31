Yapay zekâlı kasa şaşkına çevirdi
Dünya genelinde market ve büfelerde giderek yaygınlaşan insansız self-servis kasalar, zaman zaman yaşanan teknik aksaklıklarla gündeme geliyor. ABD'de yaşanan son olay ise yapay zekâ tabanlı ödeme sistemlerinin yol açabileceği hataları bir kez daha gözler önüne serdi.
120 liralık hesaba 8,5 milyar dolarlık ödeme çıktı: Kasada akılalmaz hata
Yaklaşık 120 liralık alışveriş için kasaya giden müşteri, ödeme ekranında gördüğü rakam karşısında adeta donup kaldı. Yapay zekâ destekli sistemin yaptığı akılalmaz hata kısa sürede gündem olurken, olayın perde arkası dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Yapay zekâlı kasa şaşkına çevirdi
2,5 dolarlık ürüne 8,5 milyar dolarlık bağış eklendi
ABD'deki Circle K mağazasından yalnızca 2,5 dolar değerinde sosisli sandviç menüsü almak isteyen bir müşteri, ödeme ekranında büyük bir sürprizle karşılaştı.
Dokunmatik ve barkodsuz ödeme imkânı sunan yapay zekâ destekli kasanın, Amerikan Kızılhaç Vakfı için ayrılan bağış bölümüne yanlışlıkla tam 8,5 milyar dolar eklediği görüldü.
Görüntü kısa sürede viral oldu
Müşteri, milyarlarca dolarlık ödeme ekranının fotoğrafını sosyal medya platformu Reddit'te paylaştı. Paylaşım kısa sürede viral olurken binlerce kullanıcı olayla ilgili yorum yaptı.
"%99,9 doğruluk" iddiası tartışma yarattı
Barkod okutma zorunluluğunu ortadan kaldıran, kameralar aracılığıyla ürünleri tanıyıp otomatik olarak faturaya yansıtan sistemin yüzde 99,9 doğruluk oranıyla çalıştığı belirtiliyordu. Ancak yaşanan hata, yapay zekâ destekli ödeme sistemlerinin güvenilirliğini yeniden tartışmaya açtı.
Sosyal medyada dikkat çeken yorumlar
Olayın ardından bazı kullanıcılar, "Altı üstü bir büfe, ürünümüzü kasadan geçirecek bir kasiyer bile bulamayacak mıyız?" diyerek sisteme tepki gösterdi.
Bazıları ise "Görünüşe göre birisi üyelik ekranı yerine bağış ekranına cep telefonu numarasını girmiş." yorumuyla olayla dalga geçti.
Şirketten açıklama gelmedi
Yaşanan fahiş ödeme hatasına ilişkin Circle K tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın teknik bir arızadan mı yoksa yapay zekâ sistemindeki bir hatadan mı kaynaklandığı ise bilinmiyor.