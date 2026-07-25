Geleneksel tarımda yüksek arazi fiyatları ve mevsimsel riskler üreticileri alternatif arayışlara iterken, kapalı alanlarda uygulanan dikey hidroponik fesleğen yetiştiriciliği son dönemin en kârlı yatırım modellerinden biri olarak öne çıkıyor.
120 bin lira maliyetle aylık 150 bin lira kazandırıyor: Dev hasat başladı
Düşük sermayeyle yüksek gelir arayanlara müjde! Topraksız dikey tarımla 100 metrekarelik depoda fesleğen üreten girişimciler, ayda net 150 bin TL kazanıyor. Yılın 365 günü kesintisiz üretim sunan bu model, 2 ayda yatırımını amorti ederek alternatif tarımın yeni gözdesi oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Büyük arazilere veya yüksek sermayelere ihtiyaç duymadan, iklimlendirmesi sağlanan atıl bir depoda kurulan katlı boru sistemleri sayesinde yılın 365 günü kesintisiz verim elde etmek mümkün hale geliyor. Süpermarketler, restoran zincirleri ve gıda üreticileri tarafından taze baharata olan talebin sürekli artması, bu yöntemi girişimciler için risksiz ve hızlı dönen bir gelir kapısına dönüştürüyor.
100 METREKAREDE YATIRIM VE ÜRETİM HESABI
Sistemin sıfırdan kurulumu için yaklaşık 120.000 TL tutarında bir başlangıç sermayesi yeterli oluyor. Bu bütçeyle dikey raf ve PVC boru tesisatı, özel büyütme LED ışıkları, su pompaları ile besin eriği ölçüm cihazları temin ediliyor.
Katlı dikey yapı sayesinde 100 metrekarelik kapalı alan, 400 metrekarelik açık tarım arazisinin sağladığı rekolteye ulaşıyor. Tohum ekiminden itibaren 28 ila 35 gün gibi kısa bir sürede ilk hasat olgunluğuna erişen taze fesleğenler, kökleri sökülmeden defalarca biçilerek sürekli bir üretim döngüsü sunuyor. Tek bir periyotta 100 metrekarelik alandan ortalama 12.000 ila 15.000 kök (yaklaşık 1.200 kg) kaliteli ürün elde ediliyor.
AYLIK 150.000 TL NET KAZANÇ İMKÂNI
Kurulan dikey sistemde her ay düzenli olarak alınan taze ürünler, kök veya kilo bazında doğrudan pazara sunuluyor. Halihazırda kök başına toptan satış fiyatı 15 TL ile 25 TL arasında değişirken, gıda işletmelerine yapılan kilogram bazlı satışlarda fiyatlar 200 TL ile 300 TL bandında seyrediyor.
Tek bir aylık üretim döngüsünde elde edilen toplam ciro ortalama 185.000 TL seviyesini buluyor. Bu cirodan elektrik, su, besin eriyiği ve ambalaj gibi yaklaşık 35.000 TL tutarındaki aylık işletme giderleri çıkarıldığında, üreticiye her ay net 150.000 TL kâr kalıyor. Böylece tesis, ilk yatırım masrafını henüz ilk iki ay tamamlanmadan geri kazandırıyor.
NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
Topraksız ve kapalı devre su dolaşımıyla çalışan bu model, geleneksel tarıma kıyasla yüzde 95 oranında su tasarrufu sağlıyor. Toprak kaynaklı hastalık riskleri tamamen ortadan kalktığı için hiçbir kimyasal tarım ilacı kullanılması gerekmiyor.
Kimyasalsız ve yüksek standartta üretilen ürünler, kurumsal alıcılar tarafından yıl boyu sabit fiyat garantisiyle sözleşmeli olarak satın alınıyor. İklim şartlarına bağlı kalmadan kışın en soğuk günlerinde bile yaz mevsimi verimiyle çalışmak, az maliyetle yüksek gelir hedefleyenler için bu iş modelini rakipsiz kılıyor.