120 bin lira maliyetle aylık 150 bin lira kazandırıyor: Dev hasat başladı

NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Topraksız ve kapalı devre su dolaşımıyla çalışan bu model, geleneksel tarıma kıyasla yüzde 95 oranında su tasarrufu sağlıyor. Toprak kaynaklı hastalık riskleri tamamen ortadan kalktığı için hiçbir kimyasal tarım ilacı kullanılması gerekmiyor.

Kimyasalsız ve yüksek standartta üretilen ürünler, kurumsal alıcılar tarafından yıl boyu sabit fiyat garantisiyle sözleşmeli olarak satın alınıyor. İklim şartlarına bağlı kalmadan kışın en soğuk günlerinde bile yaz mevsimi verimiyle çalışmak, az maliyetle yüksek gelir hedefleyenler için bu iş modelini rakipsiz kılıyor.