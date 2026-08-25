Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya 120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü

120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü

Brezilya'da çorak bir araziyi satın alan aile, 120 binden fazla fidan dikip sintropik tarım yöntemi uygulayarak 2 yıl içinde yüksek kaliteli kahve üretti.

Kaynak: Haber Merkezi
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120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü - Resim: 1

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Vale do Cafe bölgesinde yer alan, kaderine terk edilmiş ve verimliliğini yitirmiş bir çiftlik 2020 yılında Fernanda Rodrigues ve ailesi tarafından satın alındı.

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120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü - Resim: 2

Yaklaşık 40 hektarlık çorak alanı kapsayan bu arazi, kısa sürede adeta bir kahve ormanına çevrildi.

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120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü - Resim: 3

Üretim sürecinde hiçbir kimyasal pestisit tercih edilmezken, uygulanan sintropik tarım yöntemiyle hem bölgedeki ekolojik denge yeniden kuruldu hem de uluslararası standartlarda kaliteli kahve üretimine başlandı.

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120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü - Resim: 4

Proje kapsamında sahaya yalnızca kahve fideleri dikilmedi.

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120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü - Resim: 5

Ekip; avokado, mango, muz ve bölgenin yerel ağaç türlerinin de aralarında bulunduğu 120 binden fazla fidanı toprakla buluşturdu.

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120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü - Resim: 6

Tek bir ürünün yetiştirildiği geleneksel tarım anlayışı yerine, bitki türlerinin bir arada yaşayarak birbirini desteklediği "sintropik tarım" adı verilen orman sistemi hayata geçirildi.

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120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü - Resim: 7

40 hektarlık genişlikte yükselen kahve ağaçları, boylu meyve ağaçlarının gölgesi altında ve tamamen doğal bir ekosistemin parçası olarak gelişim gösterdi.

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120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü - Resim: 8

Kimyasal tarım ilacı ya da böcek zehrine başvurulmadan gerçekleştirilen üretimde ilk rekolte 2021 yılında elde edildi.

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120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü - Resim: 9

Alınan kahve çekirdekleri, uzmanlarca yapılan kalite değerlendirmelerinde 80'in üzerinde yüksek puana ulaştı.

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120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü - Resim: 10

Geçmiş yıllarda uygulanan tek tip tarım yöntemleri nedeniyle toprağı çölleşme noktasına gelen Vale do Cafe, yürütülen dönüşüm projesi sayesinde yitirdiği su kaynaklarını ve biyoçeşitliliği tekrar kazandı.

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120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü - Resim: 11

Atıl durumdaki çiftlik, doğayla uyumlu sürdürülebilir tarım modellerinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

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