Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Vale do Cafe bölgesinde yer alan, kaderine terk edilmiş ve verimliliğini yitirmiş bir çiftlik 2020 yılında Fernanda Rodrigues ve ailesi tarafından satın alındı.
120 bin ağaçla imkânsızı başardı: Çorak araziyi kahve ormanına bu yöntemle dönüştürdü
Brezilya'da çorak bir araziyi satın alan aile, 120 binden fazla fidan dikip sintropik tarım yöntemi uygulayarak 2 yıl içinde yüksek kaliteli kahve üretti.Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 40 hektarlık çorak alanı kapsayan bu arazi, kısa sürede adeta bir kahve ormanına çevrildi.
Üretim sürecinde hiçbir kimyasal pestisit tercih edilmezken, uygulanan sintropik tarım yöntemiyle hem bölgedeki ekolojik denge yeniden kuruldu hem de uluslararası standartlarda kaliteli kahve üretimine başlandı.
Proje kapsamında sahaya yalnızca kahve fideleri dikilmedi.
Ekip; avokado, mango, muz ve bölgenin yerel ağaç türlerinin de aralarında bulunduğu 120 binden fazla fidanı toprakla buluşturdu.
Tek bir ürünün yetiştirildiği geleneksel tarım anlayışı yerine, bitki türlerinin bir arada yaşayarak birbirini desteklediği "sintropik tarım" adı verilen orman sistemi hayata geçirildi.
40 hektarlık genişlikte yükselen kahve ağaçları, boylu meyve ağaçlarının gölgesi altında ve tamamen doğal bir ekosistemin parçası olarak gelişim gösterdi.
Kimyasal tarım ilacı ya da böcek zehrine başvurulmadan gerçekleştirilen üretimde ilk rekolte 2021 yılında elde edildi.
Alınan kahve çekirdekleri, uzmanlarca yapılan kalite değerlendirmelerinde 80'in üzerinde yüksek puana ulaştı.
Geçmiş yıllarda uygulanan tek tip tarım yöntemleri nedeniyle toprağı çölleşme noktasına gelen Vale do Cafe, yürütülen dönüşüm projesi sayesinde yitirdiği su kaynaklarını ve biyoçeşitliliği tekrar kazandı.
Atıl durumdaki çiftlik, doğayla uyumlu sürdürülebilir tarım modellerinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.