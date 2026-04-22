12 YILLIK "İNTİHAR" YALANI ÇÖKTÜ: FATMA'YI ANNESİ VE AĞABEYİ ÖLDÜRMÜŞ!

Gülistan Doku olayında yaşanan gelişmeler hala gündemdeyken 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili gelişmeler yaşandı. 2014 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde trajik bir sonla hayatını kaybeden 17 yaşındaki Fatma Koçak dosyasında, polis ve savcılığın titiz çalışması sonucu gerçekler gün yüzüne çıktı. Uzun süre "kendini vurduğu" iddia edilen genç kızın, aslında planlı bir cinayete kurban gittiği kesinleşti.

DÜĞÜM YARGITAY KARARIYLA ÇÖZÜLDÜ

Olayın yaşandığı dönemde gözaltına alınan anne Ayşe G. ve üvey kardeş Kadir K., 1 buçuk yıl hapis yattıktan sonra delil yetersizliği gerekçesiyle serbest kalmıştı. Ancak kamu davasına dönüşen dosyada Yargıtay, verilen kararı yetersiz bularak yeniden yargılama yolunu açtı. Kahta Cumhuriyet Savcılığı’nın dosyayı raftan indirmesiyle polis ekipleri, modern kriminal yöntemlerle delilleri yeniden inceledi.

NEVŞEHİR’DEN KAÇIŞ VE KANLI SON

Ekiplerin derinleştirdiği soruşturma, Fatma’nın son günlerine dair çarpıcı detayları ortaya çıkardı. Genç kızın, 17 yaşındayken ailesinin onayıyla Nevşehirli bir şahısla resmi nikah kıydığı, evlendikten kısa süre sonra eşinden kaçarak Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine sığındığı belirlendi. Eve dönen Fatma’nın, burada çıkan tartışma neticesinde üvey ağabeyi Kadir K. tarafından av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GERİ DÖNDÜLER

Polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan anne Ayşe G. ve üvey kardeş Kadir K., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2014 yılında kapı önünde "intihar" süsü verilen cinayetin failleri, 12 yıl sonra yeniden cezaevine gönderildi.