12 Yıllık masal sona mı eriyor? İşte Pelin Karahan'ın evliliğini bitiren olay

İlginç olan ise, Karahan’ın kısa süre önce yaptığı bir açıklamada eşi ve çocuklarıyla çok mutlu bir hayat sürdüğünü dile getirmesiydi. “Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum” sözleri, boşanma haberinin ardından daha da dikkat çekti.

Oyunculuk kariyerine 2007 yılında Kavak Yelleri dizisinde hayat verdiği Aslı karakteriyle başlayan Karahan, asıl büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Mihrimah Sultan rolüyle yakalamıştı. Başarılı oyuncu bugün iki çocuk annesi olarak hem özel hayatı hem kariyeriyle gündemde kalmaya devam ediyor.