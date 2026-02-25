Boşanma kararının perde arkasında ne olduğu merak edilirken, geçmişte gündeme gelen “çıplak fotoğraf” açıklaması yeniden tartışma konusu oldu.
12 Yıllık masal sona mı eriyor? İşte Pelin Karahan'ın evliliğini bitiren olay
12 yıllık evliliğini sonlandırma kararı alan Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Uzun süredir birlikte görüntü vermemeleri dikkat çekerken, çiftin ayrılık kararı aldığı iddiası kulislerde hızla yayıldı.Derleyen: Hande Karacan
2014 yılında nikâh masasına oturan Karahan ve Güntay’ın bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğulları bulunuyor. Yıllarca uyumlu birliktelikleriyle örnek gösterilen çiftin yollarını ayırma kararı aldığı konuşuluyor.
Ayrılık iddialarının ardından gözler, Karahan’ın aylar önce katıldığı bir programda yaptığı açıklamalara çevrildi.
Ünlü oyuncu o dönemde, eşine sosyal medya üzerinden bazı kadınlar tarafından çıplak fotoğraflar gönderildiğini söylemişti. Kendisinin kıskanç biri olmadığını belirten Karahan, buna karşılık eşinin daha kıskanç bir yapısı olduğunu ifade etmişti.
Hatta bir anısını paylaşarak, ailece oturdukları bir mekânda yan masadaki bir kadının eşine sosyal medyadan mesaj attığını anlatmıştı. Bu sözler yeniden gündeme gelince, sosyal medya kullanımının ve üçüncü kişilerin evlilik üzerinde etkili olup olmadığı sorusu akıllarda yer etti.
Öte yandan çiftin evlerini ayırdığı yönündeki iddialar sonrası, Karahan’ın menajeri Ebru Demiröz ayrılığı doğruladı ve sürecin çocuklar açısından hassasiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.
İlginç olan ise, Karahan’ın kısa süre önce yaptığı bir açıklamada eşi ve çocuklarıyla çok mutlu bir hayat sürdüğünü dile getirmesiydi. “Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum” sözleri, boşanma haberinin ardından daha da dikkat çekti.
Oyunculuk kariyerine 2007 yılında Kavak Yelleri dizisinde hayat verdiği Aslı karakteriyle başlayan Karahan, asıl büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Mihrimah Sultan rolüyle yakalamıştı. Başarılı oyuncu bugün iki çocuk annesi olarak hem özel hayatı hem kariyeriyle gündemde kalmaya devam ediyor.