Bir süredir evliliklerinde sorun yaşayan ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy ve eşi Pamir Kıraner, sessiz sedasız boşanma kararı aldı.2014 yılında nikâh masasına oturan çift, geçtiğimiz yıl ayrılık söylentileriyle gündeme gelmişti.
12 yıllık evlilik resmen bitti: Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner sessiz sedasız boşandı
Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner’in 12 yıllık evliliği sessiz sedasız sona erdi. Geçen yıl ayrılık iddialarını “süreç içindeyiz” diye yalanlayan çift, sonunda boşandı. İşte detaylar…
Saadet Işıl Aksoy o dönemde iddialara şu yanıtı vermişti: “Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok. Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu konuda herkesin hassasiyetini bekliyoruz.”
Çiftin krizleri aşamadığı ve resmi boşanmanın gerçekleştiği anlaşıldı. 12 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner’in 6 yaşındaki Marisa Gülcan isimli bir kızları bulunuyor.
SAADET IŞIL AKSOY KİMDİR?
Saadet Işıl Aksoy (kısaca Saadet Aksoy olarak da bilinir), 29 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur.
Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Emniyet teşkilatında çalışan bir ailenin kızıdır; babası Nevşehir kökenli, annesi Edirne ve Siirt kökenlidir.
Kariyerine tiyatro, dizi ve sinema alanında başlayan Aksoy, ilk önemli çıkışını Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Yumurta (Egg) filmiyle yaptı. Bu filmle uluslararası festivallerde (örneğin Cannes) ödül kazandı ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri aldı.
Uluslararası tanınırlığını Sergio Castellitto'nun Twice Born (Venuto al mondo) filmindeki rolüyle pekiştirdi; burada Penélope Cruz ile birlikte oynadı ve eleştirmenlerden büyük övgü topladı.
Türkiye'de Magnificent Century (Muhteşem Yüzyıl) gibi dizilerde de rol aldı. Son dönemde Tabii platformundaki Ayşe dizisinde başrol oynadı.
İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Aksoy, hem yerli hem uluslararası projelerde aktiftir.
PAMİR KIRANER KİMDİR?
Pamir Kıraner, iş insanı olarak tanınan bir isimdir. 2014 yılında Saadet Işıl Aksoy ile evlendi ve çift uzun süre Amerika'da yaşadı. Bu evlilikten Marisa Gülcan (yaklaşık 6 yaşında) isimli bir kızları oldu.
Kıraner, 1960'lı yılların önemli Türk balerinlerinden Gülcan Tunççekiç'in oğludur. Kendisi de başarılı bir sporcu olarak bilinir; özellikle kendo (Japon kılıç sanatı) sporuyla ilgilenmiştir.
Kamuya açık detaylı biyografik bilgi sınırlıdır; genellikle eşi Saadet Işıl Aksoy'un kariyeri ve evlilik haberleri üzerinden gündeme gelmiştir.