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Kaynak: DHA

İstanbul’da hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan firari hükümlü Hüseyin K., Pendik’te bir otelde yakalandı.

POLİS EKİPLERİ OTELDE DENETİM YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Pendik’teki bir otelde denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında resepsiyonda cep telefonuyla konuşan bir kişiden şüphelenen ekipler, bu kişiyi bir süre takip etti. Şüphelinin daha sonra odasına çıkması üzerine polis ekipleri güvenlik önlemi alarak odaya girdi.

Hüseyin K., yanındaki kadınla birlikte gözaltına alındı.

2014’TEN BERİ ARANIYORDU

Yapılan incelemede şüphelinin, 25 Kasım 2014’ten bu yana “uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme” suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin K. olduğu belirlendi.

Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan Hüseyin K. hakkında ayrıca adli işlem yapıldı.

Hüseyin K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.