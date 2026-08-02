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Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Denetim, dijital takip ve rehberlik faaliyetleriyle son 12 yılda 143 bin 329 tescilsiz iş yeri tespit edildi.

43 MİLYON EVRAK İNCELENDİ

2014 yılı Haziran ayı ile 2026 yılı arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 43 milyon 628 bin 631 evrak incelendi. Kurumlar arası koordinasyonu artırmak amacıyla 16 veri paylaşım protokolü hayata geçirildi.

RİSKLİ İŞVERENLERE UYARI GÖNDERİLDİ

Risk odaklı denetim anlayışı çerçevesinde, kayıt dışılık riski taşıyan işverenlere yönelik önleyici adımlar da atıldı. 2019-2025 döneminde 107 bin 604 uyarı mektubu gönderildi.

Ayrıca spor kulüpleri, özel okullar ve sağlık kuruluşlarına bilgilendirme yazıları iletilerek farkındalık artırıldı.

SMS İLE HAK KAYIPLARI ÖNLENDİ

Bakanlık, çalışanların hak kaybı yaşamaması için dijital uygulamaları devreye aldı. Kasım 2017 ile Mayıs 2026 arasında, prime esas kazancı yüzde 20 ve üzerinde düşen sigortalılara 4 milyon 533 bin 147 SMS gönderildi.

234 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN ULAŞILDI

2019’dan itibaren uygulanan Bilgilendirme ve Rehberlik Programı kapsamında 25 bin 904 faaliyet gerçekleştirildi. Bu süreçte 9 bin 634 kurumla temas kuruldu ve 234 bin 476 kişiye doğrudan ulaşıldı.

1,5 MİLYONA YAKIN İŞ YERİ DENETLENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan saha denetimlerinde 1 milyon 426 bin 878 iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde 592 bin 195 kayıt dışı çalışan tespit edildi.

Bu kapsamda 1 milyar 423 milyon 543 bin 897 lira prim tahakkuk ettirilirken, 15 milyar 260 milyon 258 bin 873 lira idari para cezası uygulandı.

MÜCADELE SÜRECEK

Bakanlık, kayıtlı istihdamın artırılması, çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetim, rehberlik ve dijital izleme çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.