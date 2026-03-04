Aksoy ve Kıraner, evliliklerinin ardından Amerika’ya taşınarak hayatlarını uzun yıllar yurt dışında sürdürmüştü. 2020’de kızları Marisa Gülcan’ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, bir süre hem Türkiye’de hem de ABD’de yaşamıştı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye kesin dönüş yapan Aksoy’un bu kararının arkasında evliliğinde yaşanan sorunların olduğu iddia edilmişti. Oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, resmi bir boşanma sürecinin başlamadığını ancak bir “süreç” içinde olduklarını ifade etmişti. Eşiyle karşılıklı saygı çerçevesinde hareket ettiklerini ve önceliklerinin kızları olduğunu vurgulamıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ise 12 yıllık evlilik resmen sona erdi. Çiftin boşanmayı gözlerden uzak şekilde tamamladığı belirtilirken, taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.