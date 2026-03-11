Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Çalışmalar kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.