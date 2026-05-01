12 YAŞINDAKİ EYÜP CAN’IN ÖLÜMÜNDE "İHMAL" VE "KAST" TARTIŞMASI

Geçtiğimiz Temmuz ayında Anamur’da bir iş hanında yüksekten düşerek hayatını kaybeden restoran çırağı Eyüp Can Güner’in ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması Anamur Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. ‘İhmali davranışla kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Necmettin Ulaş (25), ilk kez hakim karşısına çıktı.

SANIK SAVUNMASI: "ŞAKALAŞTIK BİTTİ DİYE SESLENDİM"

Sanık Necmettin Ulaş savunmasında, olayın bir çay isteme meselesinden kaynaklandığını iddia etti. Küçük Eyüp’ün kendisine "Beni yakalarsan çayın yerini gösteririm" dediğini öne süren Ulaş, "Onun arkasından gittim, o koşmaya başladı. Karanlık bir pasaja girdi. Peşinden girdim ama göremedim. 'Şakalaştık bitti, ortaya çık' diye seslendim. Bir tıkırtı duydum ama bir şey düşürdü sandım. Ölebileceğini öngöremezdim" diyerek suçlamaları reddetti. Kendisini "çocukla çocuk olan saf bir insan" olarak tanımlayan sanık, aileden özür dileyerek tahliyesini istedi.

TANIK İFADESİ: BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN DİYEREK VURDU

Duruşmaya damga vuran ise tanık S.K.’nın ifadeleri oldu. Sanığın "şaka" savunmasını yalanlayan tanık, olaydan hemen önce sanığın çocuğa şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini iddia etti. S.K. ifadesinde, "Sanık, Eyüp Can’a 'Sen bana terbiyesizlik yaptın, bedelini ödeyeceksin' diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu. Ayrıca sert bir şekilde çocuğun kafasına vurdu" dedi. Bu ifade, olayın bir oyun değil, korkutma ve yıldırma amacıyla yapılan bir kovalama olduğu ihtimalini güçlendirdi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi, diğer tanıkların dinlenmesi ve delillerin incelenmesi amacıyla duruşmayı ertelerken, sanık Necmettin Ulaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.