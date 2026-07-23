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Kaynak: DHA

Antalya’nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde arkadaşları ve erkek kardeşleriyle geldiği DSİ’nin sulama kanalına giren 12 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının müdahalesine rağmen sudan çıkarılamayan çocuk kayboldu.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!

Yapılan ihbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekibi, Yalçınkaya’nın kardeşinin yönlendirmesiyle Mehmet'in gözden kaybolduğu yerde suda arama çalışması yaptı.

Yosun ve balçıkla kaplı kanalda bir süre sonra Yalçınkaya’ya ulaşıldı.

AİLESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI

Sağlık görevlileri, kanaldan çıkarılan çocuğa kalp masajı yaptı. Ambulansta da masaja devam edildiği sırada, haberi alan Yalçınkaya’nın yakınları olay yerine geldi. Yalçınkaya’nın annesi kendini yere atıp ağlarken, babası ise polisten oğlunun durumunu öğrenmeye çalıştı. Kepez Devlet Hastanesi’ne götürülen Mehmet Yalçınkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.