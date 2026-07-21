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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki bir çocuk yaşadığı apartmanın 5'inci katındaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Olay, Germir Mahallesi Avanos Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, N.U.T. (12) henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı evin penceresinden aşağı düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan çocuk, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. Çocuğun pencereden düşmesine ilişkin olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.