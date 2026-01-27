Türkiye'de yargı reformu kapsamında 2025 yılında 11. Yargı Paketi yürürlüğe girdi. Bu paketle birlikte Ceza infaz sisteminde yaşanan eşitsizlikleri giderme hedefiyle 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulamaya konulan önemli değişiklik yaşandı. 50 bini aşan mahkum tahliye edilmişti.

12. YARGI PAKETİ YOLDA

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı, AKP Grubu’nun son şeklini verecek olduğu 12. Yargı Paketi’nin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na gelmesi bekleniyor. 12. Yargı Paketi’nin hazırlıklar ise son aşamaya geldi. Pakette en önemli düzenlemelerden biriyle yargılama sürelerinin uzamasının önüne geçilirken, makul sürede yargılanma hakkının da korunması hedefleniyor.

PAKETTE YARGITAY SÜRPRİZİ

Ekonomim’den Besti Karalar’ın haberine göre; Hukuk Muhakemeleri Kanununun 20’nci maddesinde yapılacak değişiklik ile görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilen dosyanın görevli ve yetkili mahkemeye resen gönderilecek.

Bu noktada; Yargıtay’ın ilk derece mahkemelerinin yalnızca “görevsiz” veya “yetkisiz” olduğu gerekçesiyle bozma kararı veremeyeceği hüküm altına girecek. İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemleri düzenleyen Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 397’nci maddesinde değişiklik olacağı bekleniyor.

Düzenleme ile birlikte yetkisizlik veya görevsizlik kararı veren mahkemece verilmiş olan ihtiyati tedbir kararının etkisinin yetkili ve görevli mahkemece bu konuda yeni bir karar verilinceye kadar devam edeceği aktarıldı.

12,Yargı Paketi’nde bir başka düzenleme ise Hukuk Muhakemeleri Kanununun, “belirsiz alacak davasını” düzenleyen 107’nci maddesinin yürürlükten kaldırılması olacak. ‘Kısmi davalara ilişkin’ 109’uncu maddesinde düzenlemeye gidiliyor. Bu çerçevede alacağın bir kısmının dava edilmesi halinde alacağın artırılan kısmı bakımından da dava tarihinden itibaren zamanaşımının kesilmesi sağlanacak.