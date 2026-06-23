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Kaynak: AA

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, kamuoyunda “12. Yargı Paketi” olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Kılıç, söz konusu paketin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu savundu. Düzenlemenin daha çok teknik değişiklikler içerdiğini ifade eden Kılıç, bunun bir “reform” olarak sunulmasını eleştirdi.

Kılıç, “Türkiye’nin ihtiyacı daha fazla kanun değil. Türkiye’nin ihtiyacı, var olan kanunların uygulanma aşamasındaki sorunların giderilmesidir.” ifadelerini kullandı.

DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK MESAJLARI

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Kılıç, ABD’nin uluslararası siyasette tek taraflı ve gerilimleri artıran bir yaklaşım izlediğini öne sürdü. ABD ile İran arasında yürütülen müzakereleri yakından takip ettiklerini belirten Kılıç, diplomatik kanalların açık tutulmasını önemli bulduklarını dile getirdi.

NATO Ankara Zirvesi’ne de değinen Kılıç, dünyadaki silahlanma yarışına dikkat çekerek, artan askeri harcamalara rağmen küresel ölçekte huzurun sağlanamadığını söyledi.

Gazze’de yaşananlar, Ukrayna’daki savaş ve Afrika’daki çatışmaların devam ettiğini hatırlatan Kılıç, güvenliğin yalnızca silahlanma ile sağlanamayacağını ifade etti.

“KALICI GÜVENLİK ADALETLE SAĞLANIR”

Kılıç, kalıcı güvenliğin yolunun daha fazla silahlanmadan değil, daha fazla adaletten geçtiğini vurgulayarak NATO Zirvesi’ne ilişkin beklentilerini de sıraladı.

Türkiye’nin toplantıya sadece ev sahipliği yapmakla kalmaması gerektiğini belirten Kılıç, “Türkiye masada kural koyucu olmalıdır” dedi. ABD-İsrail saldırganlığına karşı diplomatik adımlar atılması gerektiğini ifade eden Kılıç, Gazze’de işlenen insanlık suçlarının da zirvenin gündemine alınması gerektiğini kaydetti.

Toplantı hazırlıklarının yalnızca fiziksel düzenlemelerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Kılıç, esas hazırlığın Türkiye’nin uluslararası platformda etkisini artıracak adımlar olması gerektiğini ifade etti.

Kılıç, aksi halde zirvenin bölge huzuruna katkı sağlamayacağını belirterek, hem iç hukuk düzenlemeleri hem de dış politikada daha etkili ve sonuç odaklı adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi.