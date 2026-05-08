Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında meskun mahalde muharebe eğitimi gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Libya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Moğolistan, Nijer, Pakistan, Romanya, Suriye, Zambiya askeri personelinin katılımıyla; Kartal Ordugah bölgesinde 'meskun mahalde muharebe eğitimi icra edildi" denildi.