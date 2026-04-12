TRT’den yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasının önemli isimlerinden oluşan 5 kişilik ön jüri, başvuru yapan projeleri değerlendirdi. Bu yıl ilk kez düzenlenen “12 Punto 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması” ile “TRT Kısa Film Yapım Ödülü” kazanan projeler de açıklandı.

Bu sene toplam 113 uzun metrajlı film projesinin başvurduğu 12 Punto 2026’da teknik kontrollerin ardından 90 senaryo ön jüri tarafından incelendi.Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist proje arasından 3 projeye “TRT Ortak Yapım Ödülü”, 3 projeye “TRT Ön Alım Ödülü” ve 6 projeye “TRT Proje Geliştirme Ödülü” verilecek.

Ödül kazanan projeler, 19 Temmuz’da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Törende ayrıca “TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü”nü kazanan projeler de duyurulacak.

Finalist projelerin sahipleri, 12-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 12 Punto 2026 kapsamında dünyanın önde gelen senaryo danışmanlarıyla senaryolarını geliştirecek, ödüllü yapımcılarla projelerinin yapım süreci üzerine görüşmeler yapacak.

Etkinlikte ayrıca film profesyonelleri ve sinemaseverlere yönelik masterclass, panel, söyleşi ile açık havada film gösterimleri düzenlenecek. Bir hafta boyunca her akşam TRT 2’de “12 Punto Özel” programı yayımlanacak.

Uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan 12 proje şöyle: “Aloha Prestij”, “Bekçi, Çukur ve Diğerleri”, “Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm”, “Çocukluğun Ölümü”, “Devir”, “Fareli Ev”, “Hayatın Sırrına Ermiş Kişi”, “Maltepe Hikayesi”, “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi”, “Öyle Değil”, “Sevdiğim İnsanlar” ve “Yokuş Yukarı: Madde 36”.12 Punto 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması Kazananları15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel düzenlenen yarışmada ödüle layık görülen projeler “Dünyanın Bütün Şafakları”, “On Kere Daha” ve “Otuz İki Dakika” oldu. Bu projeler prodüksiyonları tamamlandıktan sonra 15 Temmuz’da izleyiciyle buluşacak.

TRT Kısa Film Yapım Ödülü KazananlarıBu yıl 246 kısa metrajlı projenin başvurduğu etkinlikte “TRT Kısa Film Yapım Ödülü”nü “Benim Hakkımda Değil”, “Bir Kış Günü Babam Öldüğünde”, “Bir Ruhsal Otopsi Denemesi”, “Maskara”, “Tarife” ve “Tavuk Karası” projeleri kazandı.Ödül kazanan proje sahipleri, etkinlik haftasında senaryo danışmanlarıyla bir araya gelerek eserlerini geliştirecek.