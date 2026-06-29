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Kaynak: AA

Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle yapılacak ve iki gün sürecek zirve, İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Zirvede, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yanı sıra Sinop ve Trakya'da planlanan ikinci ve üçüncü nükleer santraller ile Türkiye'nin gündemindeki yeni nükleer enerji yatırımlarına ilişkin son gelişmeler masaya yatırılacak.

Yerli ve yabancı uzmanlar, nükleer enerjideki yeni yatırım fırsatları, yeni nesil reaktör teknolojileri ve bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) giden süreçte nükleer enerjinin net sıfır hedeflerine katkısını değerlendirecek.

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar başta olmak üzere potansiyel projeler için işbirliği planlanan sanayiciler, uluslararası nükleer teknoloji üreticileriyle bir araya gelme fırsatı olacak.

Zirve kapsamında ayrıca ASO Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) ile Çin Nükleer Derneği (CNS) arasında işbirliği anlaşması imzalanacak. NSD ile özel şirketler arasında da çeşitli işbirliği anlaşmalarının imza törenleri yapılacak.