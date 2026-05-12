12 Mayıs 2026 Salı
12 Mayıs günlük burç yorumları: Gökyüzünde akrep esintisi: Hangi burç gizli kalmış gerçeklerle yüzleşecek?

Bugün duyguların derinleştiği, sezgilerin konuştuğu bir gün. Aşk, para ve kariyerde sizi neler bekliyor? İşte 12 Mayıs Salı günü burçları bekleyen sürpriz gelişmeler...

Gül Devrim Koyun
KOÇ

Bugün finansal ortaklıklar ve harcamalar gündeminizde olabilir. Beklenmedik bir ödeme çıkabilir ancak pratik zekanızla bu durumu hızlıca çözebilirsiniz.

BOĞA

İkili ilişkilerde ve ortaklıklarda dürüstlük ön planda. Karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışmak, var olan gerginlikleri bir anda sevgiye dönüştürebilir.

İKİZLER

Çalışma hayatınızda detaylara odaklanmanız gereken bir gün. Sağlığınıza, özellikle beslenme düzeninize bugün ekstra özen göstermek size iyi gelecektir.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda ve yaratıcı projelerinizde tutku rüzgarları esiyor. Hobilerinize vakit ayırmak, ruhsal olarak kendinizi yenilenmiş hissetmenizi sağlayacak.

ASLAN

Aile içi meseleler ve evinizle ilgili konular önceliğiniz olabilir. Geçmişten gelen bir konuyu bugün kökten çözmek için gerekli cesareti kendinizde bulacaksınız.

BAŞAK

İletişim trafiğinizin oldukça yoğun olduğu bir gün. Kısa seyahat planları veya yakın çevrenizle yapacağınız derin sohbetler bakış açınızı değiştirebilir.

TERAZİ

Maddi değerler ve özgüven konuları odağınızda. Yeteneklerinizi kazanca dönüştürmek için yeni fikirler geliştirebilir, kendinizi daha değerli hissedebilirsiniz.

AKREP

Ay sizin burcunuzda ilerlerken enerjiniz oldukça yüksek. Bugün kendinizi ifade etmekten çekinmeyin; çevrenizdeki insanlar karizmanızın etkisinde kalacak.

YAY

İç dünyanıza çekilmek ve dinlenmek isteyeceğiniz bir gün. Rüyalarınızın rehberliğine güvenin ve zihninizi gereksiz kuruntulardan arındırmaya çalışın.

OĞLAK

Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz canlanıyor. Gelecek planlarınızla ilgili önemli bir destek alabilir, topluluklar içinde kendinizi gösterebilirsiniz.

KOVA

Kariyerinizde hedeflerinize odaklandığınız bir gün. Üstlerinizle olan iletişiminizde stratejik davranmak, beklemediğiniz kapıların açılmasını sağlayabilir.

BALIK

Uzak yerler, eğitimler veya hukuki konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hayata daha geniş bir pencereden bakmak, bugün karşınıza çıkan fırsatları görmenizi kolaylaştıracak.

