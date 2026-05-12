YENİÇAĞ - 12 Mayıs 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BURCU KÖKSAL'A ROZETİ TAKTI

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a AK Parti rozeti taktı.

MEHMET TÜRKMEN'E TAHLİYE

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, yargılandığı davada beraat etti. Türkmen tahliye edildi.

SİYASETİ SARSACAK İMRALI SIZINTISI, ÖCALAN REST ÇEKTİ: DEVLET CİDDİYETİ VAR SANDIM, KİMİ OYALIYORLAR

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a statü çağrısının arka planı ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL BURCU KÖKSAL'DAN BAHSEDERKEN KÜRSÜYÜ YUMRUKLADI: BU TEHDİTSE DANİSKASINI EDİYORUM ULAN

CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında Muhittin Böcek'in ifadeleri ve Burcu Köksal'ın 'tehdit' iddiasına yanıt verdi. Muhittin Böcek'in ailesi tarafından köşeye sıkıştırıldığını söyleyen Özel, Köksal'ı sert sözlerle eleştirdi.

SAADET PARTİSİ BASKIN SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI: İKTİDARIN PLANINI DEŞİFRE ETTİ

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, 'Oh be' dedirtecek aday çıkışından sonra iktidarın baskın seçim hazırlığında olduğunu söyledi. Rahatlama paketlerinin tek tek açıklandığını söyleyen Arıkan, "İktidar 2026 sonbaharında baskın seçime gidecek dedi.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

ZİRVEDE "YAPAY ZEKA" GERİLİMİ: TİCARET BAKANI ÖVDÜ, TESK BAŞKANI YERDEN YERE VURDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken arasında "yapay zeka" görüş ayrılığı yaşandı. Bakan Bolat, e-ticaret işletmelerinin yüzde 75’inin yapay zekadan faydalandığını vurgularken; Palandöken, 2,5 milyon esnafı olumlu etkilemediğini söyledi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ESNAFLARA KÖTÜ HABER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenlemede ödeme gücü zayıflayan ancak yükümlülüklerini yerine getirme iradesi taşıyan mükelleflere belirli kolaylıklar sağlanabileceğini belirtti.

BU KURALA UYMAYAN KİRACI EVSİZ KALACAK: KAPI DIŞARI EDİLECEKLER

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi. Uzmanlar, balkona çamaşır asmak ve spor aleti kullanımı gibi maddelerin olduğu kontratlar için “okumadan imza atmayın” uyarısı gerçekleştirdi. Uzmanlar bir hatanın ev tahliyesine kadar gidebileceğini söyledi.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI

ARSLAN BULUT: AKP İKTİDARI, YOK HÜKMÜNDEYSE

Prof. Dr. Örsan Öymen, “Mutlak butlan!” başlıklı yazısında “AKP hükümeti mutlak butlan arayışı içindeyse, öncelikle aynaya bakmalıdır. ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine’ geçilmesi, yasalara aykırı biçimde referandumdaki mühürsüz oyların geçerli sayılmasıyla gerçekleştiğine göre, referandum mutlak butlandır.

DÜNYA – YENİÇAĞ

TÜRKLER, AVRUPA’DAN TEK TEK SINIR DIŞI EDİLİYOR

2025 yılı Avrupa Birliği sınır yönetiminde en fazla sınır dışı edilen kişiler Türkler oldu. Eurostat verilerine göre; AB dışına gönderilen kişilerin uyruklarına bakıldığında en büyük grup 13 bin 405 kişi ile Türkiye vatandaşları

İSPANYA’DA BATAN RUS GEMİSİ NE TAŞIYORDU? ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA

İspanya kıyılarında batan Rus kargo gemisi hakkında ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı. ABD basını batan geminin Kuzey Kore’ye nükleer reaktör taşıdığını yazdı.

AVRUPA AFGANİSTAN İLE MASAYA OTURUYOR... KONU: MÜLTECİLER

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, güvenlik riski taşıyan kişilerin geri gönderilmesi için Afganistan yönetimiyle teknik toplantı düzenleneceğini, bunun için yetkililere davetiye mektubu gönderildiğini bildirdi.

İSRAİL BİR ÜLKEYE ‘DEMİR KUBBE’ GÖNDERDİ: İTİRAF ETTİLER

İsrail’in ‘Demir Kubbe’ olarak bilinen hava savunma sistemini Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu hamleyi ABD’li yetkili teyit etti. ABD basını daha önce talimatın Netanyahu’dan geldiğini yazmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI 'ÇİN AJANIYIM' DEDİ, İSTİFA ETTİ

ABD'nin California eyaletindeki Arcadia Belediye Başkanı Eileen Wang'ın, Çin hükümeti adına yasa dışı faaliyet yürüttüğünü kabul ederek görevinden istifa ettiği bildirildi.

SPOR - YENİÇAĞ

HACIOSMANOĞLU’NDAN YABANCI KURALI VE BAHİS SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem tartışmaları, yabancı hakem uygulaması, bahis soruşturmaları ve yeni yabancı kuralıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, “Ligin kaderini hakemler belirlemedi” ifadelerini kullandı.