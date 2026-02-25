Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

SAKARYASPOR AYRILIĞI AÇIKLADI

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

DİSİPLİN SORUNLARI DİKKAT ÇEKTİ

Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor formasıyla 12 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu söz konusu süreçte 4 kez kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Tecrübesiyle savunmaya liderlik etmesi beklenen oyuncunun sık sık cezalı duruma düşmesi, teknik heyetin planlarını da zorlaştırdı.