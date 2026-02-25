Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

SAKARYASPOR AYRILIĞI AÇIKLADI

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

12 maçta 4 kırmızı kart görmüştü: Sakaryaspor, Caner Erkin ile yollarını ayırdı - Resim : 1

DİSİPLİN SORUNLARI DİKKAT ÇEKTİ

Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor formasıyla 12 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu söz konusu süreçte 4 kez kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Tecrübesiyle savunmaya liderlik etmesi beklenen oyuncunun sık sık cezalı duruma düşmesi, teknik heyetin planlarını da zorlaştırdı.