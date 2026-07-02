Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Afrika’nın en büyük petrol üreticilerinden Nijerya’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Yetkililer, 12 yasa dışı petrol rafineri tesisinin kapatıldığını duyurdu.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, haziran ayında Nijer Deltası bölgesinde petrol kaçakçılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

YÜZ BİNLERCE LİTRE PETROL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda:

464 bin 268 litre çalıntı petrol ürünü ele geçirildi

84 şüpheli gözaltına alındı

Petrol taşıyan tankerler ve 11 tekneye el konuldu

Ekonomiye milyarlarca dolarlık zarar

Nijeryalı Senatör Ned Nwoko daha önce yaptığı açıklamada, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar nedeniyle ülke ekonomisinin 2023 yılında 3 milyar dolardan fazla zarar gördüğünü belirtmişti.

DÜNYANIN EN ZENGİN REZERVLERİNDEN BİRİ

Nijerya:

37 milyar varillik petrol rezervine sahip

Dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 3,1’ini oluşturuyor

Petrol rezervinde dünyada 8. sırada, ihracatta ise 6. sırada yer alıyor

DELTA BÖLGESİ RİSK ALTINDA

Petrol yataklarının bulunduğu Nijer Deltası’nda:

Sabotajlar

Silahlı çatışmalar

Adam kaçırma olayları

sıkça yaşanıyor. Uzmanlar, kaçak rafinerilerin hem ekonomiye hem de çevreye ciddi zarar verdiğine dikkat çekiyor.

Yetkililer, operasyonların devam edeceğini ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.