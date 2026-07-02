Afrika’nın en büyük petrol üreticilerinden Nijerya’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Yetkililer, 12 yasa dışı petrol rafineri tesisinin kapatıldığını duyurdu.
Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, haziran ayında Nijer Deltası bölgesinde petrol kaçakçılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.
YÜZ BİNLERCE LİTRE PETROL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda:
464 bin 268 litre çalıntı petrol ürünü ele geçirildi
84 şüpheli gözaltına alındı
Petrol taşıyan tankerler ve 11 tekneye el konuldu
Ekonomiye milyarlarca dolarlık zarar
Nijeryalı Senatör Ned Nwoko daha önce yaptığı açıklamada, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar nedeniyle ülke ekonomisinin 2023 yılında 3 milyar dolardan fazla zarar gördüğünü belirtmişti.
DÜNYANIN EN ZENGİN REZERVLERİNDEN BİRİ
Nijerya:
37 milyar varillik petrol rezervine sahip
Dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 3,1’ini oluşturuyor
Petrol rezervinde dünyada 8. sırada, ihracatta ise 6. sırada yer alıyor
DELTA BÖLGESİ RİSK ALTINDA
Petrol yataklarının bulunduğu Nijer Deltası’nda:
Sabotajlar
Silahlı çatışmalar
Adam kaçırma olayları
sıkça yaşanıyor. Uzmanlar, kaçak rafinerilerin hem ekonomiye hem de çevreye ciddi zarar verdiğine dikkat çekiyor.
Yetkililer, operasyonların devam edeceğini ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.