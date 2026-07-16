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Kaynak: Haber Merkezi

Millî Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında 12 ilde il milli eğitim müdürü değişikliği yaptı. Edinilen bilgiye göre, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı il milli eğitim müdürleri farklı illerde görevlendirilirken, il ve ilçe milli eğitim teşkilatlarında görev yapan isimler de il milli eğitim müdürü olarak atandı.

Buna göre, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak atandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine ise Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk getirildi. Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin atanırken, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz görevlendirildi.

İLK KEZ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK ATANDILAR

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek atandı. Hasan Kökrek’ten boşalan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine ise Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdülhaluk Çakan getirildi. Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilirken, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kenan Kaya Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü oldu.



Yeni atamalar kapsamında Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılıç atandı.