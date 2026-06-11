Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. İzmir merkezli olarak toplam 12 farklı ildeki operasyonlarda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla operasyon başlatıldı. İzmir'in yanı sıra Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak'taki operasyonlarda hedef alınan zanlıların, örgüt içindeki faaliyetleri deşifre edildi.

Yapılan incelemelerde, gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün "güncel eğitim", "kadın" ve "erkek" yapılanmaları içerisinde aktif rol oynadıkları, sorumlu düzeyde görev aldıkları ve örgüte finansal kaynak sağladıkları saptandı.

Zanlıların ayrıca "yurt dışı gezisi" maskesi altında değişik dönemlerde örgütsel eğitim kamplarına katıldıkları, örgüt evlerinin kiralarını, iaşelerini ve temel gereksinimlerini finanse ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ikametgahlarında gerçekleştirilen aramalarda, güncel piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 Türk lirası olan döviz, değerli maden ve nakit para ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale de el konuldu.

Açıklamada, "Kahraman polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadesine yer verildi.