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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırkağaç gişelerinde yapılan uygulama sırasında, hırsızlık suçundan aranan ve 12 ayrı hırsızlık dosyasından hakkında toplam 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (40) isimli kadın tespit edilerek gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.