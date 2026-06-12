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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ - 12 Haziran 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

SİLİVRİ BELEDİYESİ'NE OPERASYON: BORA BALCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

CHP'li Silivri Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı.

BEYAZ ET SEKTÖRÜNE OPERASYON: ARALARINDA BANVİT, ŞENPİLİÇ VE KESKİNOĞLU DA VAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamındaki 13 şirkete kayyum atandı.

BAHÇELİ: CHP'DEKİ KRİZ HEPİMİZİN SORUNUDUR

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'ye mutlak butlan atanmasının ardından hem Özel'in hem de Kılıçdaroğlu'nun sorumlu davranmadığını belirterek, "CHP'deki sorunu hepimizin sorunudur" dedi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI AYKUT ÇELİK OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

DERVİŞOĞLU'NDAN BEYAZ ET OPERASYONUNA TEPKİ: MÜLKİYET HAKKI ÇİĞNENDİ, ARDIK DAHA PAHALI OLACAK

Müsavat Dervişoğlu 13 beyaz et firmasına kayyum atanmasına tepki gösterdi. "Yıllardır vatandaş uygun et alsın diye atılması gereken adımları anlattık ama dinlemediniz" diyen Dervişoğlu, bu uygulamayla birlikte tüketicinin daha pahalıya et alacağını belirtirken Mülkiyet Hakkı'nın çiğnendiğini savundu.

CHP'DE YENİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ KİM OLACAK? İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN AKLINDAKİ İSİMLER

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekilliklerinin düşürülmesi sonra göreve kimlerin geleceği merak konusu oldu. YENİÇAĞ, CHP kaynaklarından "düşünülen" isimleri öğrendi.

GÜNÜN KÖŞE YAZISI YENİÇAĞ

AKP İKTİDARI, SURİYE’DE YİNON PLANI’NI UYGULADI - Arslan Bulut

İsrailli bir gazeteci, ABD Başkanı Trump'a “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye’ye F-35 satacak mısınız?” diye sordu.

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DÜNYA YENİÇAĞ

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE YENİ İLTİCA DÜZENİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Avrupa Birliği Komisyonu, Göç ve İltica Paktı'nın bugün itibarıyla tüm üye ülkelerde uygulamaya girdiğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BARRACK'I KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da görüştü. Tom Barrack'tan görüşme sonrası ilk açıklama geldi.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE KARŞITI CEPHE HATTI: ABD VE İSRAİL İLE ANLAŞTILAR

Doğu Akdeniz'de dikkat çeken enerji hamlesi geldi. GKRY, Yunanistan, İsrail ve ABD, yeni bir enerji merkezi kurulması için ortak yol haritasında uzlaştı. Bölgesel enerji güvenliği ve doğal gaz projelerini kapsayan anlaşma, Türkiye açısından da kritik jeopolitik sonuçlar doğurabilir.

İRAN İLE ABD ARASINDA GİZLİ MUTABAKAT TASLAĞI SIZDI: 14 MADDELİK PLANDA NELER VAR, PETROL NE OLACAK?

İran basını, İran-ABD arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına dair yeni detayları duyurdu. İddiaya göre süreç, Tahran'ın askeri füze programı dahil edilmeden sadece nükleer ve ekonomik başlıklar altında, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması çerçevesinde ilerleyecek.

EKONOMİ YENİÇAĞ

MEHMET ŞİMŞEK'TEN SAVUNMA: CARİ AÇIK OSMANLI'DAN BERİ SORUN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın Türkiye için Osmanlı'dan beri kırılganlık kaynağı olduğunu belirterek, enflasyonun kalıcı şekilde tek haneye indirilmesi için maliye politikası ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

EKONOMİ TARİHİNDE MİLAT: DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ ELON MUSK OLDU

SpaceX şirketinin gerçekleştirdiği 75 milyar dolarlık halka arz, Elon Musk serveti için tarihi bir dönüm noktası oldu. Finans tarihinde serveti 1 trilyon dolar sınırını geçen ilk kişi olan Musk, yeni varlığıyla en yakın rakibine üç kat fark attı.

KERİM ROTA’DAN MEHMET ŞİMŞEK’E TAVSİYE: YATIRIMCIYA KAYYUM GERÇEĞİNİ DE SÖYLEYİN

Ünlü ekonomist Kerim Rota, rekabeti ihlal ettikleri için 13 şirkete denetim kayyumu atanmasına dair, Mehmet Şimşek'e "yatırımcılara ülkemize doğrudan yatırım çağrısı yaparken şirketlere bir gecede kayyum atanabileceğini de sunumunuza eklersiniz artık" tasviyesinde bulundu.

TOYOTA’DAN AB’YE “DIŞLAMAYIN” TEPKİSİ: TÜRKİYE’DE ÜRETİME JAPONLAR SAHİP ÇIKTI

Toyota, Avrupa Birliği'nin "Made in Europe" üretim kurallarına tepki göstererek Türkiye gibi ülkelerin teşvik dışı kalmasının yatırımları ve istihdamı olumsuz etkileyeceğini duyurdu. Otomotiv üreticileri, yeni düzenlemenin Çinli rakipler karşısında fiyatları artıracağı uyarısını yaptı.

SPOR YENİÇAĞ

JOSE MOURİNHO'DAN ARDA GÜLER KARARI: MİLLİ YILDIZIN REAL MADRİD'DEKİ GELECEĞİ NE OLACAK?

Real Madrid’e dönen Jose Mourinho’nun, milli yıldız Arda Güler’i orta sahanın kilit ismi olarak planladığı ve genç yıldızdan önemli katkı beklediği iddia edildi. İşte detaylar...

AVUSTRALYALI FUTBOLCUDAN TÜRKİYE İÇİN OLAY SÖZLER: KARŞILAŞMA ÖNCESİ HAFİFE ALDI

2026 Dünya Kupası’nda A Milli Takım’ın ilk rakibi Avustralya’dan Milos Degenek, Türkiye’nin uzun süredir turnuvaya katılamamasının baskı yarattığını savunurken, deneyim avantajının kendilerinde olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

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