12 Eylül’de yeni dönem başlıyor: Otomobilden televizyona kadar hepsinde zorunlu olacak

Otomobilin hız ve konum verisine erişilebilecek

Kullanıcılar, cihazların kullanım sırasında oluşturduğu teknik verilere ulaşabilecek. Bir otomobilin hız ve konum bilgileri ile akıllı cihazların sıcaklık, basınç ve çalışma durumu gibi verileri buna örnek gösteriliyor.