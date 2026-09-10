Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji 12 Eylül’de yeni dönem başlıyor: Otomobilden televizyona kadar hepsinde zorunlu olacak

12 Eylül’de yeni dönem başlıyor: Otomobilden televizyona kadar hepsinde zorunlu olacak

Avrupa Birliği’nde milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni uygulama 12 Eylül’de başlıyor. Otomobilden akıllı televizyona, ev aletlerinden giyilebilir teknolojilere kadar birçok cihazı kapsayan düzenlemeyle üreticiler için yeni bir zorunluluk devreye girecek.

Kaynak: Diğer
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12 Eylül’de yeni dönem başlıyor: Otomobilden televizyona kadar hepsinde zorunlu olacak - Resim: 1

12 Eylül’de yeni dönem başlıyor
Avrupa Birliği’nde akıllı cihazların kullanım sırasında oluşturduğu verilere ilişkin yeni kurallar 12 Eylül 2026’dan itibaren uygulanmaya başlayacak.

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12 Eylül’de yeni dönem başlıyor: Otomobilden televizyona kadar hepsinde zorunlu olacak - Resim: 2

Üreticiler için zorunlu olacak
12 Eylül’den sonra piyasaya sunulacak cihazların, oluşturdukları verilere kullanıcıların kolay ve ücretsiz şekilde erişebilmesine imkan verecek biçimde tasarlanması gerekecek.

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12 Eylül’de yeni dönem başlıyor: Otomobilden televizyona kadar hepsinde zorunlu olacak - Resim: 3

Otomobilden televizyona kadar kapsıyor
Düzenleme yalnızca telefon ve bilgisayarları ilgilendirmiyor. İnternete bağlanabilen otomobiller, akıllı televizyonlar, ev aletleri, giyilebilir teknolojiler ve çeşitli makineler de kapsamda yer alabilecek.

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12 Eylül’de yeni dönem başlıyor: Otomobilden televizyona kadar hepsinde zorunlu olacak - Resim: 4

Otomobilin hız ve konum verisine erişilebilecek
Kullanıcılar, cihazların kullanım sırasında oluşturduğu teknik verilere ulaşabilecek. Bir otomobilin hız ve konum bilgileri ile akıllı cihazların sıcaklık, basınç ve çalışma durumu gibi verileri buna örnek gösteriliyor.

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12 Eylül’de yeni dönem başlıyor: Otomobilden televizyona kadar hepsinde zorunlu olacak - Resim: 5

Gerçek zamanlı erişim de gelecek
Teknik açıdan mümkün olan durumlarda kullanıcıların bu verilere doğrudan ve gerçek zamanlı olarak ulaşabilmesi sağlanacak. Böylece cihazların ürettiği teknik bilgiler yalnızca üreticilerin elinde kalmayacak.

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12 Eylül’de yeni dönem başlıyor: Otomobilden televizyona kadar hepsinde zorunlu olacak - Resim: 6

Satın almadan önce açıklanacak
Cihaz satın alınmadan veya kiralanmadan önce hangi verilerin oluşturulduğu ve kullanıcının bu verilere nasıl ulaşabileceği konusunda bilgi verilmesi gerekecek.

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12 Eylül’de yeni dönem başlıyor: Otomobilden televizyona kadar hepsinde zorunlu olacak - Resim: 7

Başka şirketlerle paylaşılabilecek
Kullanıcılar belirli koşullarda cihazlarının oluşturduğu verilerin başka hizmet sağlayıcılarına aktarılmasını isteyebilecek. Örneğin otomobilin teknik verileri bağımsız bir servisle paylaşılabilecek. Kişisel verilerde ise mevcut gizlilik kuralları uygulanmaya devam edecek.

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