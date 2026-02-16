12 Dev Adam'ın 2027 FIBA Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki rakibi Sırbistan'ın aday kadrosu belli oldu.
ALIMPIJEVIC SIRBİSTAN ADAY KADROSUNU BELİRLEDİ
Sırbistan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadro açıklandı.
Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:
Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Avramović (Dubai Basketball), Filip Barna (FMP), Nemanja Dangubić (Dubai Basketball), Dejan Davidovac (Kızılyıldız), Ognjen Dobrić (Kızılyıldız), Savo Drezgić (Mega Basket), Asim Đulović (Mega Basket), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Kalinić (Kızılyıldız), Balša Koprivica (Bahçeşehir Koleji), Arijan Lakić (Partizan), Bogoljub Marković (Mega Basket), Dušan Miletić (U-BT Cluj-Napoca), Stefan Miljenović (Kızılyıldız), Luka Mitrović (CSKA Moscow), Stefan Momirov (Spartak Subotica), Pavle Nikolić (Borac Cacak), Jovan Novak (King Szczecin), Aleksej Pokuševski (Partizan), Dušan Ristić (Kawasaki Brave Thunders), Nikola Tanasković (Buducnost) ve Uroš Trifunović (Türk Telekom).