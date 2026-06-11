Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlenen 18 kişilik listede NBA'de forma giyen Adem Bona ve Alperen Şengün de yer aldı.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NIN ADAY KADROSU

A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu şu şekilde:

Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğit Arslan, Yiğit Onan, Yiğitcan Saybir

12 DEV ADAM'IN ELEME GRUBUNDAKİ MAÇLARI

12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00’de deplasmanda Bosna Hersek, 6 Temmuz Pazartesi günü 19.00’da ise İsviçre ile Sinan Erdem'de karşı karşıya gelecek.