A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan’ı konuk etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadeleye milliler, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Tarık Biberovic, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı.

Sırbistan ise Dusan Alimpijevic yönetiminde Avramovic, Dangubic, Dobric, Davidovac ve Mitrovic ilk beşiyle sahadaydı.

İlk çeyrekte Ömer Faruk Yurtseven’in etkili performansıyla üstünlüğü ele geçiren A Milli Takım, farkı açtı. Sırbistan’ın hızlı hücumlarına karşılık vermeye çalıştığı çeyrek, millilerin 28-21 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte Tarık Biberovic’in liderliğinde vites yükselten 12 Dev Adam, farkı artırdı. Sırbistan çeyreğin son bölümünde reaksiyon göstermeye çalışsa da milliler devreyi 48-44 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Sırbistan serbest atışlardan farkı kapatmaya çalıştı. Ancak milliler oyuna ağırlıklarını koyarak farkı yeniden çift hanelere çıkardı ve final periyoduna 76-63 üstün girdi.

Son çeyrekte üstün performansını sürdüren ay-yıldızlılar, parkeden 94-86 galip ayrıldı. Milliler, Sırbistan’ı Belgrad’ın ardından İstanbul’da da mağlup etmeyi başardı.

Milli Takım’da Tarık Biberovic 21 sayıyla en skorer isim oldu. Sırbistan’da ise Avramovic 16 sayıyla oynadı.

Grubundaki dördüncü maçını da kazanarak ikinci tura yükselmeyi garantileyen Ergin Ataman’ın öğrencileri, birinci tur maçlarını 2 Temmuz’da Bosna Hersek ve 5 Temmuz’da İsviçre karşısında tamamlayacak.