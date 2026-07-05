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Kaynak: AA

Parkedeki ilk sınavını 24 Haziran 1936 tarihinde Yunanistan karşısında veren kırmızı-beyazlılar, 90 senelik zaman diliminde toplam 1062 randevuya çıktı. Söz konusu müsabakalarda 552 kez sahadan üstün ayrılan Türkiye, 509 çarpışmada ise rakiplerine boyun eğdi.

Ay-yıldızlılar, basketbol tarihindeki tek eşitliği de bu süreçte tattı. Milli takımın 13 Haziran 1995 senesinde İstanbul ev sahipliğinde Makedonya ile oynadığı hazırlık karşılaşması, 78-78'lik skorla dostane şekilde noktalandı.

2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında yarın İsviçre'yi misafir edecek olan Türkiye, 90 senelik serüveninde gerçekleştirdiği 1062 karşılaşmada 552 galibiyet elde ederken, 509 yenilgi ve tek bir eşitlik aldı.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.

EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYETLER

Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.

A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 mağlup oldu.

Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında da sahadan 96-46 yenilgiyle ayrıldı.