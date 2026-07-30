12 dakikada şarj oluyor! Yenilenen Smart #1 yola çıkıyor

370 kW DC hızlı şarj desteği sunan modelde, 6C şarj yeteneğine sahip 61,52 kWh kapasiteli bir batarya kullanılıyor. Aracın CLTC standartlarına göre açıklanan sürüş menzili ise 535 kilometre. Yeni Smart #1, Geely imzalı "16’sı 1 arada" adı verilen yeni nesil elektrikli güç aktarma sistemine sahip. Toplamda 12 donanım ve 4 yazılım bileşenini tek bir yapıda toplayan bu sistem, yüzde 93,8 verimlilik oranı sunuyor.