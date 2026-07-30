Geely ve Mercedes-Benz iş birliğinin ürünü olan elektrikli Smart #1, kapsamlı bir teknik güncellemeyle pazara sunulmaya hazırlanıyor. Çin’de 6 Ağustos itibarıyla yollara çıkacak olan yeni versiyon, mimari altyapısından şarj performansına kadar birçok kritik alanda önemli geliştirmeler barındırıyor.
12 dakikada şarj oluyor! Yenilenen Smart #1 yola çıkıyor
Geely ve Mercedes-Benz ortaklığıyla üretilen güncel Smart #1, 800V mimarisi, 12 dakikalık hızlı şarj süresi ve gelişmiş otonom sürüş teknolojileriyle 6 Ağustos’ta Çin’de satışa sunuluyor.Kaynak: Haber Merkezi
İlk kez 2022 yılında kullanıcılarla buluşan ve Geely’nin SEA platformu üzerinde şekillenip Mercedes-Benz tarafından tasarlanan Smart #1, altyapısını 400V seviyesinden 800V yüksek voltaj sistemine taşıyor. Eski versiyonda yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşmak yaklaşık 30 dakika sürerken, yeni altyapı sayesinde bu süre 12 dakikaya kadar iniyor.
370 kW DC hızlı şarj desteği sunan modelde, 6C şarj yeteneğine sahip 61,52 kWh kapasiteli bir batarya kullanılıyor. Aracın CLTC standartlarına göre açıklanan sürüş menzili ise 535 kilometre. Yeni Smart #1, Geely imzalı "16’sı 1 arada" adı verilen yeni nesil elektrikli güç aktarma sistemine sahip. Toplamda 12 donanım ve 4 yazılım bileşenini tek bir yapıda toplayan bu sistem, yüzde 93,8 verimlilik oranı sunuyor.
Tasarımsal güncellemeler sayesinde yüksek voltaj kablolaması yüzde 30 oranında azaltılırken motor yüksekliği de 325 mm sınırının altına çekilmiş durumda. Araçtaki elektrik motoru 245 kW (329 beygir) güç üretiyor.
Güvenlik ve sürüş destek sistemleri tarafında LiDAR sensörüyle desteklenen G-ASD D-Pilot H5 teknolojisi öne çıkıyor. Toplam 31 adet sensörden veri toplayan sistem, gücünü 200 TOPS işlem kapasitesine sahip Nvidia Orin Y çipinden alarak şehir içi ve şehirler arası yollarda gelişmiş sürücü asistanı özellikleri sağlıyor.
Kompakt crossover segmentinde yer alan aracın boyutları ve dış tasarım çizgileri korunuyor:
Uzunluk: 4.270 mm
Genişlik: 1.822 mm
Yükseklik: 1.636 mm
Aks Mesafesi: 2.750 mm
Yarı gizli kapı kolları, yüzer tavan yapısı ve yekpare arka aydınlatma grubu gibi ikonik dış detaylar varlığını sürdürürken, iç mekânda 4 nm mimarisiyle üretilen yeni nesil işlemcinin güç verdiği 15,4 inç boyutundaki dev bilgi-eğlence ekranı kullanıcıları karşılıyor.
(Donanımhaber)