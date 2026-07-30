Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv 12 dakikada şarj oluyor! Yenilenen Smart #1 yola çıkıyor

12 dakikada şarj oluyor! Yenilenen Smart #1 yola çıkıyor

Geely ve Mercedes-Benz ortaklığıyla üretilen güncel Smart #1, 800V mimarisi, 12 dakikalık hızlı şarj süresi ve gelişmiş otonom sürüş teknolojileriyle 6 Ağustos’ta Çin’de satışa sunuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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12 dakikada şarj oluyor! Yenilenen Smart #1 yola çıkıyor - Resim: 1

Geely ve Mercedes-Benz iş birliğinin ürünü olan elektrikli Smart #1, kapsamlı bir teknik güncellemeyle pazara sunulmaya hazırlanıyor. Çin’de 6 Ağustos itibarıyla yollara çıkacak olan yeni versiyon, mimari altyapısından şarj performansına kadar birçok kritik alanda önemli geliştirmeler barındırıyor.

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12 dakikada şarj oluyor! Yenilenen Smart #1 yola çıkıyor - Resim: 2

İlk kez 2022 yılında kullanıcılarla buluşan ve Geely’nin SEA platformu üzerinde şekillenip Mercedes-Benz tarafından tasarlanan Smart #1, altyapısını 400V seviyesinden 800V yüksek voltaj sistemine taşıyor. Eski versiyonda yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşmak yaklaşık 30 dakika sürerken, yeni altyapı sayesinde bu süre 12 dakikaya kadar iniyor.

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12 dakikada şarj oluyor! Yenilenen Smart #1 yola çıkıyor - Resim: 3

370 kW DC hızlı şarj desteği sunan modelde, 6C şarj yeteneğine sahip 61,52 kWh kapasiteli bir batarya kullanılıyor. Aracın CLTC standartlarına göre açıklanan sürüş menzili ise 535 kilometre. Yeni Smart #1, Geely imzalı "16’sı 1 arada" adı verilen yeni nesil elektrikli güç aktarma sistemine sahip. Toplamda 12 donanım ve 4 yazılım bileşenini tek bir yapıda toplayan bu sistem, yüzde 93,8 verimlilik oranı sunuyor.

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12 dakikada şarj oluyor! Yenilenen Smart #1 yola çıkıyor - Resim: 4

Tasarımsal güncellemeler sayesinde yüksek voltaj kablolaması yüzde 30 oranında azaltılırken motor yüksekliği de 325 mm sınırının altına çekilmiş durumda. Araçtaki elektrik motoru 245 kW (329 beygir) güç üretiyor.

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12 dakikada şarj oluyor! Yenilenen Smart #1 yola çıkıyor - Resim: 5

Güvenlik ve sürüş destek sistemleri tarafında LiDAR sensörüyle desteklenen G-ASD D-Pilot H5 teknolojisi öne çıkıyor. Toplam 31 adet sensörden veri toplayan sistem, gücünü 200 TOPS işlem kapasitesine sahip Nvidia Orin Y çipinden alarak şehir içi ve şehirler arası yollarda gelişmiş sürücü asistanı özellikleri sağlıyor.

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12 dakikada şarj oluyor! Yenilenen Smart #1 yola çıkıyor - Resim: 6

Kompakt crossover segmentinde yer alan aracın boyutları ve dış tasarım çizgileri korunuyor:

Uzunluk: 4.270 mm

Genişlik: 1.822 mm

Yükseklik: 1.636 mm

Aks Mesafesi: 2.750 mm

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12 dakikada şarj oluyor! Yenilenen Smart #1 yola çıkıyor - Resim: 7

Yarı gizli kapı kolları, yüzer tavan yapısı ve yekpare arka aydınlatma grubu gibi ikonik dış detaylar varlığını sürdürürken, iç mekânda 4 nm mimarisiyle üretilen yeni nesil işlemcinin güç verdiği 15,4 inç boyutundaki dev bilgi-eğlence ekranı kullanıcıları karşılıyor.

(Donanımhaber)

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