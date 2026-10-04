12 bin dolar seviyesinden ön satışa çıkan yeni model dengeleri bozacak

Volkswagen ile Çinli FAW ortaklığıyla 2019 yılında kurulan Jetta markası, elektrikli mobilite hamlesinin en kritik üyesi olan ilk kitlesel üretim elektrikli sedan modeli Jetta M6’yı Çin pazarında resmi olarak ön satışa sundu. 12 bin dolarlık başlangıç etiketiyle yollara çıkan model, en yakın rakiplerinden Xpeng Mona M03’e kıyasla yaklaşık 5 bin 800 dolar daha uygun bir alternatif oluşturuyor.