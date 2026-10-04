12 bin dolarlık iddialı başlangıç fiyatıyla dikkat çeken model, rakiplerine kıyasla sunduğu fiyat avantajı ve gelişmiş donanım özellikleriyle bütçe dostu elektrikli araç pazarında yeni bir dönem başlatıyor.
12 bin dolar seviyesinden ön satışa çıkan yeni model dengeleri bozacak
FAW-Volkswagen ortaklığının bütçe odaklı markası Jetta, ilk tamamen elektrikli sedan modeli M6 için ön satışları başlattı.Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen ile Çinli FAW ortaklığıyla 2019 yılında kurulan Jetta markası, elektrikli mobilite hamlesinin en kritik üyesi olan ilk kitlesel üretim elektrikli sedan modeli Jetta M6’yı Çin pazarında resmi olarak ön satışa sundu. 12 bin dolarlık başlangıç etiketiyle yollara çıkan model, en yakın rakiplerinden Xpeng Mona M03’e kıyasla yaklaşık 5 bin 800 dolar daha uygun bir alternatif oluşturuyor.
Markanın Orta Asya pazarlarına açılma stratejisinde ve 15 bin dolar altı yeni enerjili araç (NEV) segmentindeki varlığını güçlendirme hedefinde kilit rol oynayan otomobil, dikkat çekici boyutlarıyla öne çıkıyor. Aks mesafesi ve genel ölçüleriyle benzinli muadilinden 68 mm daha uzun tasarlanan model; 4.806 mm uzunluğu, 1.868 mm genişliği ve 2.820 mm aks mesafesiyle akıcı bir fastback silueti sergiliyor.
Mavi, mor, gümüş, beyaz, siyah ve altın olmak üzere 6 farklı gövde rengi seçeneğiyle sunulan Jetta M6, kabin içinde minimalist bir yaklaşım barındırıyor. Fiziksel butonların neredeyse tamamen kaldırıldığı kokpitte sürücüleri 15.6 inçlik dev multimedya ekranı ile 8.88 inçlik dijital gösterge paneli karşılıyor.
Şehir içi ve uzun yol kullanımlarına uygun üç farklı donanım seçeneğiyle hazırlanan serinin giriş versiyonu Jetta M6 465 Pro; 113 kW (152 hp) güç üreten motoru ve 42.9 kWsa kapasiteli bataryasıyla 465 km CLTC menzili sunuyor. Bir üst basamakta yer alan 13 bin 500 dolar fiyatlı Jetta M6 555 Max versiyonu ise 145 kW (194 hp) güç, 51.9 kWsa batarya ve 555 km CLTC menzilinin yanı sıra panoramik cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı elektrikli koltuklar sunuyor.
Serinin en üst donanımını temsil eden yaklaşık 15 bin dolar değerindeki M6 555 Ultra paketi ise otoyol ile şehir içi otonom sürüş destekli Seviye 2 Sürüş Asistanı, masaj fonksiyonlu ön koltuklar ve 256 renkli ambiyans aydınlatması barındırıyor. Ekim ayı ortasında teslimatlarına başlanması planlanan araç, bütçe odaklı elektrikli otomobil pazarında rekabeti yeni bir boyuta taşıyor.