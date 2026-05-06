MAHKEME FATİH ACACI KARARINI AÇIKLADI: 12 DARBE ÖLDÜRME KASTINI KANITLADI

Ankara’da 15 yaşındaki Fatih Acacı’nın öldürülmesine ilişkin davada, 18 yaşının altındaki D.G. hakkında verilen 12 yıl hapis cezasının gerekçeleri belli oldu. Mahkeme, sanığın savunmalarını ve katılan tarafın iddialarını titizlikle inceleyerek karara bağladı.

"RASTEGELE SAVURDUM" SAVUNMASI ÇÜRÜDÜ

Adli Tıp Kurumu raporunda yer alan 12 bıçak darbesi, davanın seyrini belirleyen en önemli kanıtlardan biri oldu. Mahkeme, bu darbe sayısının ve darbelerin hayati bölgelere yönelmiş olmasının "öldürme kastını" tartışmasız şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Sanığın "bıçağı rastgele savurduğu" yönündeki beyanı, hayatın olağan akışına aykırı bulunarak reddedildi.

CEZAYI DÜŞÜREN NEDEN: İLK YUMRUK

Mahkeme, sanık lehine uygulanan "haksız tahrik" indiriminin gerekçesini ise tanık beyanlarına dayandırdı. Olay günü internet kafe önünde buluşan tarafların tartışmasında, görgü tanıklarının "İlk yumruğu maktul attı" şeklindeki beyanları mahkemece "ilk haksız hareketin maktulden geldiği" şeklinde değerlendirildi ve cezada indirime gidildi.

MEŞRU MÜDAFAA NEDEN KABUL EDİLMEDİ

Sanık avukatlarının "meşru müdafaa" talebi ise mahkeme heyeti tarafından karşılık bulmadı. Gerekçeli kararda; sanığın maruz kaldığı saldırının kaçınılmaz veya ölüm tehlikesi doğuran bir nitelikte olmadığı, sanığın savunma sınırlarını aşarak saldırıyı ölümle sonuçlandırdığı ifade edildi.

TASARLAMA VE CANAVARCA HİS BULGUSUNA RASTLANMADI

Müşteki tarafın sunduğu internet arama kayıtları ve "tasarlayarak öldürme" iddiaları da mahkemece yeterli bulunmadı. Mahkeme, olayın anlık gelişen bir kavga sonucu meydana geldiğini, cinayetin önceden planlandığına dair somut ve kesin delil bulunmadığını belirterek nitelikli hallerin uygulanmadığını kaydetti.

Karar, çocuk yaştaki sanığın eyleminin "kasten öldürme" olduğunu tescillerken, olayın başlangıcındaki haksız tahrik unsuru nedeniyle hapis cezasını 12 yıl olarak belirlemiş oldu.