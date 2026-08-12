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YENİÇAĞ – 12 Ağustos Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

ÇERÇEVE YASA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ONAYINA SUNULDU

Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

CEMİL TUGAY CHP GRUBUNA GERİ DÖNDÜ

14 Ağustos'sa AK Parti'nin 25. yıl etkinliğinde AK Parti'ye geçeceği konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Tugay CHP grubuna geri döndü.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE İKİNCİ ADIMA GEÇİLİYOR: SIRADA ANAYASA VAR

TBMM'den 467 oyla geçen çerçeve yasa teklifinin ardından gözler iktidara çevrildi. AA'ya konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Zemin oluştu, yeni Anayasa kaçınılmazdır" dedi. PKK'lılara af ve siyaset imkanı doğuran süreçte ikinci aşamaya geçilecek.

AK PARTİ ÖCALAN'A DUACI: ALLAH ONDAN RAZI OLSUN

Milletten gizlenen çerçeve yasa önce İmralı'daki teröristbaşı Öcalan'a onaylatılmış sonra da Meclis'e getirilmişti. Vekillerin dahi bilmeden imzaladığı yasa, TBMM'den geçti. AK Partili vekil Suna Kepoğlu ise Öcalan'ı telaffuz ederek, "Allah razı olsun' dedi.

YALOVA'DA ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: F-16 PİLOTLARI ATLAYARAK KURTULDU

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü. Pilotlar paraşütle atlayarak kurtuldu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi

ALTINLAR NEREDE? AHBAP'IN 44 MİLYONLUK KASASINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada bir skandal daha ortaya çıktı. Gazze için toplanan 1 milyon dolar değerinde altının akıbeti incelemeye alındı. Kasadan altın yerine 1 kutu Tylolhot, vitamin ve kitap çıktı.

EKONOMİ YENİÇAĞ

TÜM KOŞULLAR OLUŞTU: ABD’Lİ DEV ŞİRKET ALTININ SEYRİNİ AÇIKLADI

ABD merkezli dev şirket Citadel Securities, altın ve gümüş için son dönemin en güçlü yükseliş fırsatına dikkat çekerek 2026'da ilk kez yapısal altın yatırımı çağrısı yaptı. Son dönemdeki gelişmelerin birleşimiyle piyasada asimetrik bir artış potansiyeli öngörülüyor.

YARGITAY'DAN EV KARARI: TAPULAR TEK TEK İPTAL EDİLECEK

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, müteahhitten adi yazılı sözleşmeyle ev satın alıp dairesine yerleşen tüketiciyi haklı bulan emsal bir karara imza attı.

ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI: PİYASALARIN BEKLEDİĞİ KRİTİK VERİ FED İÇİN NE SÖYLÜYOR?

ABD'de temmuz ayı tüketici enflasyonu açıklandı. TÜFE aylık bazda yüzde 0,1 artarken yıllık enflasyon yüzde 3,4'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 oldu.

DÜNYA YENİÇAĞ

İRAN 'ABD İLE ATEŞKESİN UZATILDIĞI' AÇIKLAMASINI YALANLADI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan ve yaklaşık 6 aydır devam eden savaşta ABD ve İran'ın anlaştığı, ateşkesin uzatıldığı öne sürülmüştü. Adı açıklanmayan İranlı kaynak anlaşma iddiasını yalanladı.

RUSYA'DAN AÇIK TEHDİT: GÖRÜRSEK VURURUZ

Rusya Güvenlik Konseyi Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın, mütekabiliyet ilkesi kapsamında "düşman ülkelere" ait ticari gemileri, karşı tarafın çıkarları doğrultusunda yük taşıdığına ilişkin yeterli şüphe bulunması halinde Rus veya tarafsız sularda hedef alma hakkına sahip olduğunu bildirdi.

TRUMP, TÜRKİYE'DEN GİZLİ OPERASYONLA AYRILDIĞINI DOĞRULADI: FÜZE FIRLATILMA İHTİMALİ VARDI

ABD Başkanı Donald Trump, basında yer alan NATO Zirvesi için bulunduğu Türkiye'nin başkenti Ankara'dan ABD Gizli Servisi’nin talebi üzerine farklı bir uçakla ayrıldığını iddialarını doğruladı.

SPOR YENİÇAĞ

NİHAT KAHVECİ FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇINI YORUMLADI: HEDEF ŞAMPİYONLUKSA BÜTÜN SEZON ONUNLA GEÇMEZ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı saf dışı bırakan Fenerbahçe, play-off turunda Olimpik Lyon ile eşleşti. Anderson Talisca'nın golüyle Avusturya'da da kazanan sarı-lacivertlilerin performansını ve kritik Lyon eşleşmesini ünlü yorumcu Nihat Kahveci değerlendirdi.

ENES ÜNAL İSPANYA'YA DÖNÜYOR: ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, eski takımı Getafe'ye dönmeye hazırlanıyor.

YAZAR YENİÇAĞ

ARSLAN BULUT: SÜRECİ BALTALAMAK DİYE BİR SUÇ MU VAR?

Sonunda PKK, Güneydoğu’da etrafına belediye araçlarıyla hendekler kazdırdığı şehirlerde devlet gibi davranmaya, kaymakam atamaya, mahkeme kurmaya başladı. AKP tek başına iktidarı da kaybedince terörle mücadele başlatmak zorunda kaldı. Şehirlerin yeniden devlet hakimiyetine alınması, 800 şehit vererek sağlanabildi.