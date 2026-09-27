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Kaynak: AA

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı'nın ikinci gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını tırmandırdı.

BİTKİSEL ADAKLAR SOKATAK TALMUDİK RİTÜELLER GERÇEKLEŞTİRDİLER

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin koruması altında Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya giren 1143 İsrailli, sabah saatlerinde avlularda dolaşarak dini ayinler düzenledi. Aksa'nın avlularına bitkisel adaklar sokulduğu kaydedilirken, Kudüs Valiliği polisin bu duruma müdahale etmediğini ve uygulamaların Mescid-i Aksa'daki tarihi ile hukuki statükonun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Mescid-i Aksa'nın avlularında ve Pamukçular (Kattanin) Kapısı yakınlarında toplanan İsraillilerin dua edip Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği, dans halkaları oluşturarak toplu halde yere kapanma ayinleri yaptığı aktarıldı. Kudüs Valiliği, günün erken saatlerinde yaptığı ilk bilgilendirmede 260 İsraillinin baskın düzenlediğini duyurmuş, gün ilerledikçe bu sayının 1143'e ulaştığını bildirdi.

TARİHİ VE HUKUKİ STATÜKO İHLAL EDİLİYOR

İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması uyarınca Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde yer alıyor. Ancak İsrail makamları, 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan tek taraflı kararlarla ve polis eşliğinde İsraillilerin Aksa'ya girmesine izin veriyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bu girişleri baskın olarak nitelendirerek Müslümanların egemenlik haklarının ihlal edildiğini altını çizerek belirtiyor.