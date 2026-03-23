Sivas’ta 112 Acil Çağrı Merkezi, geçen yıl gelen 616 bin 606 çağrının yüzde 29’unun vakaya dönüşmediğini açıkladı. Uçurumdan düşen ineğini kurtarmak için Sikorsky helikopter talep eden vatandaş da, uzaklaştırma kararı bulunan eşiyle barışmak isteyen de bu numarayı aradı.
112’yi sohbet hattı sananlar: Kimi ineği için Sikorsky helikopter kimi üç harfliler kovalıyor diyerek yardım istedi
Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hakkı Polat yaptığı açıklamada, 2025 yılında toplam 616 bin 606 çağrı aldıklarını, bunun günlük ortalama 1662 çağrıya karşılık geldiğini belirtti.
Polat, çağrıların gerçek ve vakaya dönüşmeyen olarak sınıflandırıldığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Birim olarak artık 'asılsız çağrı' ibaresini kullanmıyoruz. Vakaya dönüşen ya da dönüşmeyen ibaresini kullanıyoruz. Oranlama yaptığımız zaman yüzde 61'in üzerinde vakaya dönüşen, yüzde 29 civarı da anons sırasında kapanan çağrımız var.
Bu çağrı nedir? Vatandaş burayı aradığı zaman 'Sesiniz kaydedilecektir' diye bir anons yapılmakta. Bu anonsu duyan vatandaşlar çoğu zaman telefonu kapatıyor. Personelimize düşmeden kapanan bu çağrıya biz anons sırasında kapanan çağrı diyoruz.
Türkiye'de bu ortalama yüzde 32 civarında, Sivas'ta ise yüzde 29'un üzerinde. Sivas şartlarında oranı yüksek olan bir çağrı. Vatandaşlarımızın buna dikkat edip boşuna 112'yi aramamalarını istiyoruz. Bunun dışında yüzde 10 da vakaya dönüşmeyen çağrı bulunmakta."
Polat, asılsız ihbarlara uygulanan cezaların artmasıyla bu tür çağrıların azaldığını vurguladı ve asılsız ihbar yapanlara 18 bin 823 lira, kasıtlı meşgul edenlere ise 1882 lira ceza kesildiğini söyledi.
Merkeze gelen ilginç taleplerden bahseden Polat, "Bunlardan biri, eşiyle kavga edip uzaklaştırma kararı alan bir vatandaşımızın, bizi arayarak konferans kurdurup eşiyle barışma talebi bile var.
Yine yaşlı bir vatandaşımızın emniyet birimine ısrarla bağlanıp sigortasının attığını, görevlilerin gelip kaldırmalarını istemesi gibi çağrı da var." dedi.
Polat, Ramazan’da iftar saatini sormak için arayanlar olduğunu da belirterek şunları ekledi:
"Psikolojik sorunu olan ve alkolü olarak arayan birinin, kendilerini üç harflilerin kovaladığını söyleyerek jandarma ekibi talep etmesi, bir köyümüzde bulunan görme engelli vatandaşımızın dışarıya lavaboya çıkıp tekrar evinin kapısını, yolunu bulamayınca jandarma ekiplerinden yardım istemesi, sigara paketini çaldıran bir vatandaşımızın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından bunu kimin yaptığını öğrenmek istemesi gibi çağrılarımız var.
Ramazanda personeli arayıp vakit geçirmek istemeleri, kapanan telefonunu açamayınca pin kodunu sormaları, yaşlı vatandaşlarımızın hastane randevusu istemeleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın numarasını istemeleri ve yağışlar sonrası köydeki suların bulanık aktığından ekip istemeleri gibi çağrılar geliyor."
Polat, vatandaşlardan 112’yi yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduklarında aramalarını, ancak ihtiyaç halinde de çekinmeden ulaşmalarını rica etti.
Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Eğitim Sorumlusu Aynur Yıldırım, vardiyalarının sabah 08.00’de başladığını ve çağrıları ilgili ekiplere yönlendirdiklerini anlattı. Yıldırım, gereksiz aramaların da zaman zaman gülümsetici olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımızdan gelen gerekli aramaları ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Gereksiz aramalarda ise zaman zaman yüzümüzü gülümseten durumlar oluyor. Bunlardan biri de bir çocuğun yaptığı çağrıydı. Kendisi panik halinde bizi arayarak 'Burada çok ölü var' dedi. Daha sonra olayın ne olduğunu sorgulama gereği duyduk. Nerede, nasıl olduğunu sorduk. O da cevap olarak mezarlıkta olduğunu söyledi. Diğer yandan Sivas’ta iftar vaktinde belediye tarafından top atılıyor. Bu sesi duyunca bazı vatandaşlarımız bizi arayarak 'Savaş mı var?' diye soruyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi herhangi bir numara ya da sohbet hattı değil. Asıl ve gerekli olduğu zamanlarda aramak daha faydalı olur."
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlisi Ebubekir Tağzade, vatandaşların hem acı hem komik olayları paylaştığını ifade etti. AFAD görevlisi Kadir Yıldız ise "Bize de gelen ilginç çağrılar var. Vatandaşımızın birisi geçen günlerde arayarak, uçurumdan düşen ineğini kurtarmak için Sikorsky helikopter istedi. Öyle bir imkanımız olmadığı için yardımcı olamadık. Gelen çağrılarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bazen de laf anlatamıyoruz. Bazı talepler değerlendirilecek gibi değil. Yine de vatandaşımızı kırmadan, incitmeden durumu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.