Karacabey ilçesinden karpuz yükleyerek Ankara'ya doğru yola çıkan Mehmet Bayakbayan (33) yönetimindeki 23 ADN 993 plakalı kamyonun, İnegöl ilçesi Ümitalan rampasından inerken freni patladı.
Bunun üzerine Bayakbayan, rampadan düz yola güvenle aracı indirdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.

112’yi aradı, yol boşaltıldı: Karayolunda kırmızı alarm: Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü - Resim : 1

İhbarı alan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kamyonun güzergahında trafiği boşaltıp, sürücüleri uyardı.

112’yi aradı, yol boşaltıldı: Karayolunda kırmızı alarm: Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü - Resim : 2

Yaklaşık 15 kilometre ilerleyen sürücü Bayakbayan, ekiplerin güvenlik önlemleriyle Bursa-Eskişehir kara yolundaki düzlükte kamyonu durdurmayı başardı.

112’yi aradı, yol boşaltıldı: Karayolunda kırmızı alarm: Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü - Resim : 3
Mehmet Bayakbayan, AA muhabirine, freni patladıktan sonra kamyonun hızlandığını belirterek, "O sırada olası can kaybını önlemek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Sağ olsunlar polis ekiplerine bilgi verdiler. Polis yolu açtı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

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112’yi aradı, yol boşaltıldı: Karayolunda kırmızı alarm: Bursa’da facianın eşiğinden dönüldü - Resim : 5