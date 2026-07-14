Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çöp atılması nedeniyle başlayan tartışma, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu önünde şiddete dönüştü. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen grubun saldırısında iki sağlık görevlisi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Gülbahçe Mahallesi'ndeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonun yakınına çöp bırakılması nedeniyle başlayan tartışmanın ardından 7-8 kişilik yabancı uyruklu grup, istasyonun kapısını yumruklayarak içeride bulunan sağlık çalışanlarına tepki gösterdi.
Grubu uyarmak amacıyla dışarı çıkan acil tıp teknisyenleri T.E. ve O.A., kalabalığın saldırısına uğradı. Çıkan arbede sırasında darbedilen iki sağlık görevlisi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık çalışanları, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arbede sırasında şüphelilerden birinin cebinden kesici alet düştüğü de iddia edildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, grubun önce 112 istasyonunun kapısını yumrukladığı, ardından dışarı çıkan sağlık görevlilerine saldırdığı anlar yer aldı.
Gülbahçe Mahalle Muhtarı Ömer Şen, yaşanan olaya tepki göstererek sağlık çalışanlarının toplum için büyük önem taşıdığını belirtti ve saldırıyı kınadı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.