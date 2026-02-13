

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Başkanlığında 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Sisteminin il genelinde daha hızlı, etkin ve koordineli şekilde hizmet sunabilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, çağrı yönetimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve sahadaki uygulamalara ilişkin değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.

Vatandaşların acil durumlarda en kısa sürede doğru ve kesintisiz hizmet alabilmesi adına alınacak tedbirler ve geliştirilecek uygulamalar üzerinde duruldu.