Türk edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan şair, yazar ve eğitimci Tevfik Fikret, vefatının yıldönümünde tarihi Galatasaray Lisesinde düzenlenen özel bir törenle yad edildi. Galatasaray Spor Kulübünün kurucu unsurlarından ve hami başkanı kabul edilen büyük usta için gerçekleştirilen anma programına, camianın önde gelen isimleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Dursun Özbek: O sadece büyük bir şair değil cumhuriyetin felsefi mimarıdır

Törende konuşma yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Tevfik Fikretin Galatasaray ve Türk toplumu için taşıdığı derin anlama dikkat çekti. Özbek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün Galatasarayımızın yetiştirdiği en büyük değerlerden, Türk edebiyatının ve düşünce hayatının öncü isimlerinden Tevfik Fikret’i vefat yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anmak üzere bir araya geldik. Tevfik Fikret’i yalnızca büyük bir şair olarak anmak eksik kalır. O, Galatasaray Lisesi’nin müdürü olarak eğitimde yenilikçi anlayışın öncüsü olmuş, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini de etkileyen çok önemli bir aydındır.

Başkan Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi ve kulüp arasındaki kopmaz bağa vurgu yaptı. Bu okuldan yetişen insanların hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar ve hangi makamda bulunurlarsa bulunsunlar öncelikle Galatasarayın sarsılmaz değerlerini taşıdıklarını belirtti. Yönetim olarak bu tarihi değerlerin sorumluluğunu derinden hissettiklerini ifade eden Özbek, Galatasarayın 500 yılı aşan köklü eğitim geleneği ile 120 yılı aşkın spor kültürünün ortak bir eseri olduğunu söyledi. Bu iki büyük mirasın birbirinden asla ayrılamayacağını, birinin diğerini daima besleyip güçlendirerek geleceğe taşıdığını vurguladı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda gerçekleştirilen bu anlamlı anma törenine camianın üst düzey temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Tören kapsamında Galatasaray Lisesi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Reşat Dabak, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve kulüp yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ayrıca Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan, Galatasaray Eğitim Vakfı Genel Müdürü Murat Atalay, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Sancaktar ile çok sayıda kulüp üyesi ve davetli salondaki yerini aldı.

Tevfik Fikret, Servet-i Fünun edebiyat akımının en önemli liderlerinden biri olmasının yanı sıra Galatasaray Lisesindeki müdürlük döneminde gerçekleştirdiği yeniliklerle de tarihe damga vurmuştur. Okulun çehresini değiştiren, modern eğitim yöntemlerini getiren ve fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeyi hedefleyen büyük eğitimci, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürkün de düşünce dünyasını derinden etkilemiştir. Galatasaray Spor Kulübünün ilk yıllarında kulübe sağladığı büyük destekler ve hami başkanlık unvanı ile sarı kırmızılı camianın kalbinde müstesna bir yer edinmiştir.