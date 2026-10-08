Hollywood’daki dengeleri değiştirmesi beklenen 111 milyar dolarlık Paramount-Warner Bros. anlaşması 6 Ekim’de tamamlandı. Böylece Paramount, sahip olduğu Paramount+ platformuna ek olarak HBO ve HBO Max’i de bünyesine kattı. Anlaşmanın tamamlanmasından kısa süre önce HBO patronunun yaptığı açıklamada, iki platformun birleşmeyeceği ancak ortak bir pakette kullanıcılara sunulacağı belirtilmişti.

DAVİD ELLİSON: UZUN VADEDEKİ HEDEF BİRLEŞME

Yeni plana ilişkin açıklama bu kez doğrudan Paramount’un ve artık Warner Bros.’un da sahibi olan David Ellison’dan geldi. Ellison, iki platformu paket olarak sunmanın kısa vadeli bir çözüm olduğunu belirterek uzun vadede platformların birleştirileceğini duyurdu. Ancak sürecin hemen tamamlanmayacağını vurgulayan Ellison, kendi marka ve içeriklerine sahip bu platformları bir araya getirmenin zaman alacağını söyledi.

PARAMOUNT+ TÜRKİYE’DE RESMİ OLARAK YAYIN YAPMIYOR

Şu anda ülkemizde resmi olarak hizmet vermeyen Paramount+’ın içerik kataloğunda Star Trek, Tulsa King, MobLand, Mayor of Kingstown ve Lioness gibi yapımlar bulunuyor. Yeni şirketin çözmesi gereken en önemli konulardan biri, bu yapımları HBO Max içerikleriyle buluştururken HBO markasının değerini korumak olacak.