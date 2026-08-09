110 bin lira maaş verilecek: Bu işi yapacak çalışanlar aranıyor

33 günlük çalışma karşılığında 110 bin TL

Komisyon kararlarında yatılı olarak görev yapan bekçi işçilerinin çalışma şartları da netleştirildi.

Buna göre, 33 gün boyunca görev yapacak bekçi işçilerine toplam 110 bin TL ödeme yapılacak. Bu ücret, hasat sezonunda en dikkat çeken rakamlardan biri olarak öne çıktı.