110 bin lira maaş verilecek: Bu işi yapacak çalışanlar aranıyor

Hasat sezonu öncesi ücretler belli oldu
İzmir’in Tire ilçesinde yaklaşan hasat dönemi öncesinde tarım işçilerinin merakla beklediği ücret tarifesi açıklandı.
Hasat sezonu öncesi ücretler belli oldu
İzmir’in Tire ilçesinde yaklaşan hasat dönemi öncesinde tarım işçilerinin merakla beklediği ücret tarifesi açıklandı.
Komisyon üyelerinin yaptığı toplantının ardından alınan kararla, hasat döneminde görev alacak işçilerin günlük yevmiyeleri ve aylık kazançları netleşti. Belirlenen ücretlerin, sezon boyunca bölgede uygulanması bekleniyor.
Günlük yevmiye 2 bin TL olarak belirlendi
Alınan karar doğrultusunda, dayıbaşı ve nakliye ücretleri dahil olmak üzere çırpıcı ve toplayıcı işçilere net günlük 2 bin TL ödeme yapılacak.
Hasat döneminde görev alacak işçilerin ücretleri, bölgedeki üreticiler ve tarım çalışanları tarafından yakından takip edilirken, sezon öncesinde belirlenen rakamların iş gücü planlamasında önemli rol oynaması bekleniyor.
33 günlük çalışma karşılığında 110 bin TL
Komisyon kararlarında yatılı olarak görev yapan bekçi işçilerinin çalışma şartları da netleştirildi.
Buna göre, 33 gün boyunca görev yapacak bekçi işçilerine toplam 110 bin TL ödeme yapılacak. Bu ücret, hasat sezonunda en dikkat çeken rakamlardan biri olarak öne çıktı.
Öte yandan sepetçi ve taşıyıcı işçilerin ücretleri için sabit bir tarife belirlenmedi. Bu pozisyonlarda çalışacak kişilerin alacağı ücretlerin, işveren ile çalışan arasında yapılacak pazarlık sonucunda belirleneceği ifade edildi.
İncir hasadı için hazırlıklar sürüyor
Açıklanan ücret tarifesiyle birlikte İzmir’in önemli tarım merkezlerinden Tire’de incir hasadı öncesi hazırlıklar hız kazandı.
Bölgede kısa süre içinde başlayacak hasat döneminde yüzlerce tarım işçisinin görev alması beklenirken, belirlenen yeni ücret tarifesinin hem üreticiler hem de sezonluk çalışanlar açısından yol gösterici olması öngörülüyor.