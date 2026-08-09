Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 110 bin lira maaş verilecek: Bu işi yapacak çalışanlar aranıyor

110 bin lira maaş verilecek: Bu işi yapacak çalışanlar aranıyor

İzmir’de hasat sezonu öncesi işçi ücretleri netleşti. Komisyonun aldığı kararla belirli bir pozisyonda çalışacak işçilere 33 günlük çalışma karşılığında 110 bin TL ödenecek. Günlük yevmiyeler de belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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110 bin lira maaş verilecek: Bu işi yapacak çalışanlar aranıyor - Resim: 1

Hasat sezonu öncesi ücretler belli oldu

İzmir’in Tire ilçesinde yaklaşan hasat dönemi öncesinde tarım işçilerinin merakla beklediği ücret tarifesi açıklandı.

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110 bin lira maaş verilecek: Bu işi yapacak çalışanlar aranıyor - Resim: 2

Komisyon üyelerinin yaptığı toplantının ardından alınan kararla, hasat döneminde görev alacak işçilerin günlük yevmiyeleri ve aylık kazançları netleşti. Belirlenen ücretlerin, sezon boyunca bölgede uygulanması bekleniyor.

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110 bin lira maaş verilecek: Bu işi yapacak çalışanlar aranıyor - Resim: 3

Günlük yevmiye 2 bin TL olarak belirlendi

Alınan karar doğrultusunda, dayıbaşı ve nakliye ücretleri dahil olmak üzere çırpıcı ve toplayıcı işçilere net günlük 2 bin TL ödeme yapılacak.

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110 bin lira maaş verilecek: Bu işi yapacak çalışanlar aranıyor - Resim: 4

Hasat döneminde görev alacak işçilerin ücretleri, bölgedeki üreticiler ve tarım çalışanları tarafından yakından takip edilirken, sezon öncesinde belirlenen rakamların iş gücü planlamasında önemli rol oynaması bekleniyor.

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110 bin lira maaş verilecek: Bu işi yapacak çalışanlar aranıyor - Resim: 5

33 günlük çalışma karşılığında 110 bin TL

Komisyon kararlarında yatılı olarak görev yapan bekçi işçilerinin çalışma şartları da netleştirildi.

Buna göre, 33 gün boyunca görev yapacak bekçi işçilerine toplam 110 bin TL ödeme yapılacak. Bu ücret, hasat sezonunda en dikkat çeken rakamlardan biri olarak öne çıktı.

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110 bin lira maaş verilecek: Bu işi yapacak çalışanlar aranıyor - Resim: 6

Öte yandan sepetçi ve taşıyıcı işçilerin ücretleri için sabit bir tarife belirlenmedi. Bu pozisyonlarda çalışacak kişilerin alacağı ücretlerin, işveren ile çalışan arasında yapılacak pazarlık sonucunda belirleneceği ifade edildi.

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110 bin lira maaş verilecek: Bu işi yapacak çalışanlar aranıyor - Resim: 7

İncir hasadı için hazırlıklar sürüyor

Açıklanan ücret tarifesiyle birlikte İzmir’in önemli tarım merkezlerinden Tire’de incir hasadı öncesi hazırlıklar hız kazandı.

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110 bin lira maaş verilecek: Bu işi yapacak çalışanlar aranıyor - Resim: 8

Bölgede kısa süre içinde başlayacak hasat döneminde yüzlerce tarım işçisinin görev alması beklenirken, belirlenen yeni ücret tarifesinin hem üreticiler hem de sezonluk çalışanlar açısından yol gösterici olması öngörülüyor.

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