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Olay, 29 Ağustos 2015 tarihinde Sur ilçesi Bağpınar Mahallesi Üçyol mevkisinde, Diyarbakır-Bingöl kara yolu kenarındaki bir arazide meydana geldi. Veysi Çevik’in uzun namlulu silahla vurularak öldürülmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

JASAT, Kriminal, İstihbarat ve İlçe Jandarma ekiplerinden oluşan özel tim; JABS, PARS, Dedektif, PTS, HTS ve İ2 sistemlerini kullanarak geçmişe dönük daraltılmış baz analizleri gerçekleştirdi. Teknik veriler ve deliller ışığında, cinayetin şüphelisi olarak aynı aileden 6 kişi tespit edildi. Gözaltına alınan Mehmet, Sedat, Mustafa, Aydın, Rauf ve Mahmut K., 19 Ocak 2026’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE İLK DURUŞMA

Sanıklar hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silah taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların suç şüphesinin devam ettiği gerekçesiyle tutukluluk hallerinin sürdürülmesini talep etti. Sanık müdafilerinin tahliye taleplerine karşılık, maktul Çevik ailesinin avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

SİNYAL BİLGİLERİ KADERLERİNİ BELİRLEDİ

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki dijital ve teknik delilleri ayrıntılı olarak inceledi. Yapılan inceleme neticesinde:

HTS ve baz kayıtlarında olay anında cinayet mahallinde oldukları kesinleşen Mehmet, Sedat, Mustafa ve Aydın K.’nın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Olay saatinde cinayet yerinde değil, kendi köylerinde oldukları HTS kayıtlarıyla asgari düzeyde uyumlu bulunan Rauf ve Mahmut K.’nin ise tahliyesine hükmedildi.

Sanık avukatlarının daraltılmış baz raporlarına yönelik itirazlarını reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 13 Ekim tarihine erteledi.