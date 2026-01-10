Eylül 2014’te Hatay’ın Arsuz Plajı’nda, denizin eşlik ettiği romantik ve görkemli bir törenle evlenen çiftin, 11 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı öğrenildi. Mutlu ve dengeli bir birliktelik yürüttükleri düşünülen Portakal Bitargil çiftinin bu kararı, sevenlerini şaşırttı.

Mart 2016’da kızları Defne Olivia’yı kucaklarına alan çiftin, anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl evlilikle ilgili yönelttiğim bir soruya Maya Portakal Bitargil, “Evlilik hakkında konuşmak ya da örnek göstermek çok zor.

Büyük emek ister. Aile duygusu ise son derece kutsaldır” ifadelerini kullanmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen evliliklerini sürdürme noktasında ortak bir yol bulamadıkları anlaşılıyor.

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sürecin bir ego çatışmasına dönüşmemesi, tarafların birbirine daha fazla zarar vermemesi ve en önemlisi kızlarının huzurunun korunması adına bu kararı aldıkları belirtiliyor. Söylenecek tek şey var: Her iki taraf için de en hayırlısı olması dileğiyle.