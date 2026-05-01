Burdur’da Mart ayında boş bir arazide bulunan kafatasının sırrı çözüldü. Yapılan incelemeler sonucu kemik parçalarının, 11 yıl önce Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde kaybolan Mehmet Çetin’e ait olduğu tespit edildi.

Kafatasından alınan DNA örnekleri, aile bireylerinden alınan örneklerle karşılaştırıldı ve kimlik kesinleşti. Bu gelişmenin ardından soruşturma derinleştirildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen yıl Mayıs ayında Isparta ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Çetin’in eski eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ile Bekir B. gözaltına alındı. Ayrıca cezaevinde bulunan T.G. ve M.K. isimli kişilerin de dosyaya dahil edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca ve dijital materyallere el konuldu. Bayram A., “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan Derya K.’nın da aynı suçtan yeniden tutuklandığı bildirildi. Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Çetin’e ait yalnızca kafatasına ulaşıldığı, diğer vücut parçalarının bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Özel ekiplerin olayı çok yönlü olarak araştırdığı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.