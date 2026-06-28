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Kaynak: İHA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Şahinbey İlçesinde uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçları başta olmak üzere 7 farklı suç kaydı bulunan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.