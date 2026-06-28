Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Şahinbey İlçesinde uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçları başta olmak üzere 7 farklı suç kaydı bulunan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçları başta olmak üzere 7 farklı suç kaydı bulunan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı.
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